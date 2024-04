Emiliano Pinsón habló sobre el Parkinson que padece y cómo afecta su calidad de vida

El periodista Emiliano Pinsón habló sobre su estado de salud en el programa de El Observador Radio que conduce Marina Calabró: "No sé si soy valiente, es lo que tengo que hacer. Y pienso como si no tuviese Parkinson"

"Cuando uno enfrenta esta enfermedad, descubre el valor en pequeñas acciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Cosas simples para otros se convierten en desafíos para mí. Atarme los cordones me lleva diez minutos, lavarme los dientes es una tarea que requiere tiempo, secarme la espalda se vuelve imposible, y escribir un mensaje en el celular se torna complicado", detalló.

Pinsón puso como ejemplo las dificultades que atraviesa con su enfermedad: "Es como tener una camioneta automática y que de repente te asignen un fitito con cambios manuales; así me siento ahora".

"Algunos me llaman valiente, yo no sé si soy valiente pero qué voy a hacer. ¿Esperar la muerte? Sé que esta es la realidad que debo enfrentar, y no voy a permitir que el Parkinson dicte mi vida. Vivo como si no estuviera presente, aunque cada día las actividades simples me recuerdan su presencia constante", acotó.

"Aunque a veces me levanto a la mañana y me duele todo sigo buscando opciones para mejorar mi calidad de vida. Porque, al final del día, encontrar esas pequeñas mejoras es lo que nos permite seguir adelante", dijo.

En el programa de Mirtha Legrand al que fue invitado el fin de semana, añadió: “Tengo Parkinson, ya diagnosticado desde el 2021. Como todos los Parkinson, aparecen de la misma manera, tanto el rígido como el de temblor. Uno piensa que es enfermedad de gente grande, que es hereditaria y no es así. No es hereditaria, en realidad en un porcentaje menor, y no es enfermedad de gente grande. Puede aparecer en cualquier edad”, comenzó diciendo Emiliano al aire.