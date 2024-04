El duro relato de Emiliano Pinsón sobre el Parkinson: "Todos los días me duele el cuerpo"

Desde hace más de tres años, Emiliano Pinsón recibió una noticia que cambió su rutina diaria para siempre: se enteró que padecía de Parkinson. Lejos de mantenerse alejado de los medios, el reconocido periodista utilizó su voz para contar cómo es vivir con esta enfermedad. En esta ocasión, el reportero estuvo presente en el programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha, por El Trece.

Frente a la consulta de la presentadora acerca de cómo recibió este diagnóstico, Pinsón relató: "Uno piensa que es una enfermedad de gente grande o que es hereditaria y no es así. Puede aparecer en cualquier edad. Todavía se está investigando el origen. Una tendencia bastante importante tiene que ver con la alimentación. Puede tener que ver con un mal funcionamiento del intestino, que es como el segundo cerebro".

Emiliano Pinsón contó cómo se enteró que tenía Parkinson

El periodista deportivo padece Parkinson desde 2021.

Luego el periodista detalló cuáles fueron los primeros síntomas que le aparecieron y contó qué pensó que tenía. "Me di cuenta jugando al fútbol con mis amigos. Yo tengo una vida sana. Tomaba alcohol solo de manera social. Estaba jugando a la pelota, intento gambetear, pero el movimiento no me salía. Intento una segunda, una tercera y ahí me caigo al suelo. En aquel momento, trabajaba en la televisión muy tarde y en la radio muy temprano, pensé era un tema de sueño", recordó.

Pinsón comentó que, inmediatemente después de ese suceso, acudió al médico para realizarse una serie de estudios, siempre pensando que se trataba de un estrés. No obstante, cuando la neuróloga vio el resultado, la respuesta fue tajante e inesperada: "Me dijo 'tenés Parkinson'". Y siguió: "Ya ahí comenzaron a medicarme y tardé en decirlo, pero no a mi familia, sino públicamente".

Pese a la dificil situación que atraviesa, Pinsón aseguró que luego de un tiempo, se animó a contar su experiencia con el Parkinson en los medios y a través de sus redes sociales. Con el acompañamiento de sus amigos y familia, tiene sus propios programas en donde habla sobre la enfermedad y, además, asiduamente da reportajes para relatar cómo es su vida.

Asimismo, contó que ahora ya no tiene miedo de decir que más allá de los medicamentos del Parkinson, también toma antidrepesivos. "Viene la depresión al lado después de un diagnóstico así, es un masazo. Tomo antidepresivos. Voy a un psicólogo y a un psiquiatra. No hay nada de malo de en decirlo", explicó.

En ese momento, Mirtha quiso saber si Emiliano enfrenta dolores en su día a día y el periodista afirmó que "todo los días le duele el cuerpo". "A mí me duelen mucho las piernas, las extremidades, pero hay otras personas que no pueden manejar, yo manejo", señaló.

Sin embargo, Pinsón terminó su testimonio con esperanza y dejando en claro que él trata de verle "lo positivo" a lo que le pasa. "El Parkinson que tengo es atípico. Trato de ser positivo. Formé pareja con una chica que sabía que tenía Parkinson. Sigo laburando, sigo teniendo la vida que tenía antes, pero con limitaciones", finalizó.