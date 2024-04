Mirtha Legrand picanteó al Polaco: “¿Sos fiel o metés los cuernos?”

El Polaco y Barby Silenzi experimentaron varias idas y vueltas en su relación amorosa, manteniéndose constantemente en el centro de la atención mediática. En esta ocasión, fue Mirtha Legrand quien los recibió en su ex programa dominical, Almorzando con Juana, y no perdió la oportunidad de indagar sobre el estado actual de su romance. La pregunta incisiva de la diva dejó al cantante en una situación incómoda: "¿Sos fiel o metés los cuernos?".

Ante esta interrogante, El Polaco respondió con humor: "¿Usted qué dice, qué piensa?". Sin embargo, Mirtha no dudó en expresar su opinión sin rodeos: "Que metés los cuernos". Esta respuesta no fue del agrado del cantante, quien afirmó haber experimentado cambios positivos en su comportamiento y aseguró que ya no se involucra en ese tipo de conductas en sus relaciones sentimentales.

"No, no, maduré, Mirtha. Me porto bien. Elijo la paz mental hoy en día, me siento bien", declaró El Polaco, recibiendo miradas escépticas tanto de la conductora como de otros invitados presentes en el programa, como Marixa Balli y Yanina Latorre. Esta última no dudó en intervenir cuando se le preguntó al cantante sobre la posibilidad de tener una relación abierta, afirmando que "él es celoso, es un reventado y quiere con otras, pero no que ella esté con otro".

Mirtha sentenció: "Es un mujeriego" como veredicto final. Cabe destacar que el músico tiene un historial bastante extenso de corazones rotos, pero intentó asentarse tras retomar su relación con la bailarina. “Estamos bien, estoy pasando por un momento hermoso de mi vida. Mi trabajo, con mis hijas”, aseguró respecto a su vida personal, que parece haber experimentado un cambio significativo. El año pasado, el cantante de música tropical atravesaba una mala racha con la madre de su hija Alma. Todo indicaba que estaban cerca del final, pero a principios de enero volvieron a mostrarse completamente enamorados.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, comentó el cantante en una aparición en Almorzando con Juana. “Quizás tiene ganas de estar soltero, de estar con otras personas, le pueden pasar muchas cosas, y lo entiendo, capaz que se aburrió”, argumentó la bailarina.