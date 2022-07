"Te jode todo": Emiliano Pinsón reveló que padece mal de Parkinson

El periodista deportivo argentino, Emiliano Pinsón reveló en una entrevista en Radio Urbana que tiene mal de Parkinson.

"El Parkinson se mete en todos lados", contó Pinsón, ya que complica el día a día de quien lo padece. "Te jode todo, te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta" y con eso, "perdés un montón", incluido el deseo sexual, pero también "el deseo en general, hasta que te vas equilibrando".

Las primeras señales las notó previo a la pandemia, cuando empezó a tener problemas para dormir "pensaba que era estrés", admitió Pinsón. Tras hacerse varios estudios, en febrero de 2021 le informaron que lo que tenía era Parkinson. La noticia "fue media cruda", pero lo hizo "entender todo".

Lo primero que hizo fue llamar a sus padres "mi mamá pensó que me moría mañana y no", estaba asustada ya que no tenían antecedentes familiares.

Pinsón padece un "leve movimiento robótico" y dolores en el cuello que le impiden dormir. "Estoy medicado y es medicación de por vida", contó.

La experiencia lo sensibilizó, pero el periodista deportivo no quería retirarse. "Tendré días mejores o peores", por lo que espera que sus compañeros de trabajo lo traten como un igual, ya que él sabrá cuándo llegue el momento de no salir al aire.

Las opciones eran "quedarme llorando" o "salir a pelear" y aceptar que el Parkinson lo acompañará toda su vida "hasta que no encuentren una cura".