El emotivo adiós de Emiliano Pinsón tras el empeoramiento de su salud debido al Parkinson

Este martes, el periodista Emiliano Pinsón se despidió de su programa Arriba, Carajo, que se transmite por Dsport Radio. Afectado por la enfermedad de Parkinson, diagnosticada a mediados de 2022, el argentino optó por apartarse de su profesión para concentrarse por completo en un tratamiento intensivo y invasivo contra este trastorno neurológico que afecta el sistema nervioso y las funciones motoras del cuerpo.

"Hoy es un día especial para todos nosotros. Emiliano lo hizo especial en estos casi dos años que llevamos desde aquel 14 de junio de 2022. Tiene ganas de contarnos algo", señaló el conductor Gastón Recondo, dando pie a Pinsón para explicar los motivos de su decisión.

Afectado gravemente por la enfermedad, el comunicador expresó: "Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio".

Profundizando sobre su situación, Pinsón explicó: "Es un tipo de Parkinson que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá".

En esa misma línea, indicó que sus "músculos se están atrofiando", lo que le dificulta enfrentar el día a día con fuerza. En sus redes sociales, comparte regularmente su rutina diaria y los ejercicios específicos que realiza para mantenerse en forma.

De manera categórica y consciente de su situación, el periodista no dudó en señalar que su vida está en peligro: "Me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al habla", declaró.

"No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar", enfatizó frente al micrófono.

Asimismo, explicó que los médicos le recomendaron llevar una "vida de cura", que implica dormir ocho horas, seguir una alimentación adecuada y realizar ejercicio regularmente.

"A estas alturas no me interesa más la plata. Voy a estar junto a mi mujer, para pelearla con ella. Voy a empezar con un bastón y después pasaré a una silla de ruedas. Espero que sea una como la de Splinter, que era una copada. No es el final que hubiese querido", afirmó el periodista. Además, dejó claro que "no planea jubilarse" y no descarta seguir trabajando en televisión.

Para cerrar el tema, Recondo agregó: "Emiliano va a priorizar toda esta rutina nueva que tiene que empezar y ver a los especialistas que tiene que ver. Así que hace bien en tomar la decisión conveniente. No existe situación perfecta, y hoy conviene que descanse".