¿Por qué recibieron a Lacalle Pou con un conejo en una entrevista en Argentina?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concedió una entrevista al periodista argentino Jonatan Viale que se emitió por La Nación+. Desde los estudios en Argentina, Viale recibió al mandatario en videollamada con un conejo rosado de peluche que tenía un tambor con la marca de pilas Duracell.

"Mire lo que tengo acá. ¿Me cuenta la historia de esto, presidente?", le dijo Viale sonriendo.

"Se la conté el otro día a Eduardo (Feinmann)", contestó el presidente en referencia a la entrevista que dio al también periodista argentino, transmitida por Radio Mitre.

"Sí, por eso lo traje", le explicó Viale.

Lacalle Pou entonces contó la historia detrás del conejo Duracell.

"En la primera campaña a la presidencia, en 2014, durante las internas cuando juntamos el equipo uno a veces tiende a mirar al costado a sus competidores y a reaccionar. Y nosotros siempre, los lunes de mañana nos juntábamos y decíamos: acción y no reacción. Si tenemos un plan, si estamos convencidos a dónde vamos, si nos gusta nuestro plan y además creemos que es los que la gente necesita, no miremos para el costado, no reaccionemos", relató.

"La tentación estuvo siempre vigente, es más, estuvo hasta la campaña de 2019, y yo les decía: ¿se acuerdan del conejito Duracell? Tamborileaba, tamborileaba, y los demás se iban cayendo para un lado y para el otro", explicó el mandatario.

"Entonces un día agarré, me metí en Mercado Libre, conseguí un conejo igual a ese. Estaba roto, lo mandé al electricista, lo arreglamos, le pusimos unas pilas y hoy lo tengo atrás en mi escritorio por las dudas. Por las dudas que uno tenga la tentación de reaccionar", concluyó.

Lacalle Pou bromeó con el periodista argentino y le dijo, respecto al peluche que se encontraba en el estudio de La Nación+: "Capaz puedo hacer pareja con ese así cuando cruce el charco ya me lo das".

"Yo se lo llevo otro día", le respondió Viale y luego dio comienzo a la entrevista.