Los motivos por los que los argentinos eligen vivir en Uruguay, según Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou indicó que una de las causas por las que los argentinos eligen mudarse a Uruguay es para "poder encontrar certidumbres", y aseguró que los ciudadanos del país vecino que se ha "cruzado" están "muy contentos en el país".

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, transmitida por Radio Mitre, el mandatario fue consultado sobre por qué creía que cada vez más argentinos elegían pasar a vivir en Uruguay. En un principio expresó que "habría que preguntarle a ellos cuáles son las determinantes", y que además muchos de los argentinos que cambiaron de país "ya tenían su casa de veraneo" en Uruguay.

Luego, Lacalle aseguró que la nación "es de puertas abiertas, no necesariamente solo para los argentinos, para gente que quiera desarrollarse con su familia, vivir en paz y en tranquilidad, y poder encontrar certidumbres".

"Cuando pasamos a adultos empezamos a querer planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia", explicó el presidente, quien cree que la búsqueda de certidumbre "es muy inherente al individuo, al ser humano".

Lacalle sostuvo que "Uruguay es un país que por suerte genera esa certidumbre", algo que entiende demuestra con "estos casi 40 años de democracia continua" en el que "han gobernado tres partidos y coaliciones" y "se han mantenido" diversas condiciones que llevan a que el país genere "confianza".

Las presiones "legítimas" del Mercosur por el TLC con China

A Lacalle también le preguntaron sobre los avances en las negociaciones entre Uruguay y China por un Tratado de Libre Comercio (TLC). Según el presidente, el acuerdo "está avanzando", aunque lamentó: "Quizás la velocidad que uno quisiera no es la que hoy tenemos".

El mandatario explicó que China tiene "procesos distintos" a los de Uruguay. "Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a firmar mañana", ironizó.

A esa diferencia entre países Lacalle sumó que hay "presiones legítimas de los vecinos del Mercosur", que luego aclaró vienen de Brasil y Argentina, para que "Uruguay no avance unilateralmente" en las negociaciones con el país asiático.

Feinmann le recordó a Lacalle las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, en las que afirmó que su par uruguayo "se cortaba solo" en las conversaciones con China, y Lacalle respondió: "No es mi intención polemizar con Alberto Fernández, pero nosotros siempre fuimos muy claros en lo que Uruguay necesitaba".

Enfatizó que "la actitud de Uruguay no es 'me enojé y me llevo la pelota'", sino que buscan "que avance todo el Mercosur". No obstante, remarcó que "no hay mucha voluntad porque cada país tiene sus intereses". "No hay una voluntad urgente de avanzar en acuerdos con otros países, Uruguay sí la tiene", declaró Lacalle.

Según el presidente uruguayo, el país planteó su postura en "reuniones formales" multilaterales y bilaterales, y también "a calzón quitado, comiendo un asado" con el mandatario argentino. "Nadie puede decir 'me sorprende la actitud de Uruguay'", criticó.

El presidente también indicó cuáles son "los tres ejes fundamentales de la política exterior" uruguaya: la negociación con China, una "conversación incipiente" por un acuerdo similar con Turquía y la adhesión al Acuerdo Transpacífico.