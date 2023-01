Lula respaldó planteo de "modernizar" el Mercosur, pero dijo que antes es necesario firmar el TLC con la Unión Europea

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que está de acuerdo con el presidente Lacalle Pou acerca de la necesidad de "modernizar" el Mercosur y hasta de negociar un acuerdo con China, aunque dijo que antes es necesario que el bloque finalice la negociación de varios años con la Unión Europea para firmar un Tratado de Libre Comercio.

"Los reclamos que nos presenta el presidente Lacalle son más que justos, en primer lugar porque su interés es defender a su país, los intereses de su economía y de su pueblo. Es justo producir más y querer vender más, y por lo tanto es importante una apertura lo mayor posible para nuestros pueblos".

"Por eso en dscutir llamada renovación del Mercosur, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué necesitamos hacer para modernizar el Mercosur? Queremos sentarnos en la mesa con nuestros técnicos, enseguida con nustros ministros, finalmente con los presidentes, para que podamos renovar lo que sea necesario".

Sin embargo, Lula dijo que antes "es urgente y necesario que el Mercosur firme un acuerdo final con la UE. Yo me encontraba en mi primer mandato en 2003 y ya se discutía el acuerdo. En mi segundo mandato también se discutía. Estuve fuera de la presidencia durante ocho años, volví para un tercer mandato, y aún se discute", agregó el presidente brasileño.

"Vamos a intensificar las conversaciones y vamos a firmar ese acuerdo, para que podamos discutir enseguida un acuerdo entre China y Mercosur, y yo creo que es posible. Nosotros queremos conversar con el Mercosur y conversar con nuestros amigos chinos y negociar un acuerdo Mercosur China"

El presdidente brasileño también se refirió al puente sobre el río Yaguarón, otro proyecto popsuesto, y reconoció que creía que ese proyecto ya estaba en marcha. "Estoy avergonzado porque pensé que había firmado algo con Pepe Mujica, y me entero hoy que todavía no empezó. Toda la reforma posible interesa al pueblo de Brasil y al de Uruguay".

También hizo mención a la relación personal con los presidentes con los que compartió mandato, y dijo que las diferencias ideológicas con Lacalle no pesan para ´sus decisiones

"Tuve una relación extraordinaria con Tabaré desde que fue intendente. Con Mujica, una relación de hermano. Mi relación con jefes de estado no pasa por una visión de sesgos ideológicos. Los presidentes no necesitan pensar como yo, no precisan que les guste como soy desde el punto de vista personal. Siempre digo, a todos los presidentes que la relación entre dos mandatarios hay dos cosas por hacer: respeto a soberanía de los países y el deseo de hacer el bien a ambos países".

"Siempre digo en mis discursos que Brasil no puede crecer solo, tiene que crecer en cojunto con todos los países de América".