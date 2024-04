Emiliano Pinsón contó las reacciones en su trabajo cuando contó que tenía Parkinson y su situación actual

El periodista deportivo Emiliano Pinsón compartió recientemente que su enfermedad de Parkinson es más grave de lo que se había pensado inicialmente por parte de los médicos, una noticia que lo afectó profundamente. "El jueves fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien", reveló.

A principios de semana, Pinsón había hecho pública su condición de salud. En una entrevista en el canal de streaming Olga, brindó más detalles sobre cómo está afrontando la enfermedad y cómo fue su reacción al enterarse del diagnóstico.

Al saber que tenía Parkinson, primero se lo comunicó a su familia y luego lo compartió en sus lugares de trabajo. "Me costó un año empezar a decirlo. Se lo conté a mi familia, a mis jefes. En el laburo se portaron de primera. Tenía miedo de la reacción en mi trabajo. Yo dije ‘me limpian’", expresó.

Sin embargo, sus empleadores no solo lo respaldaron, sino que le ofrecieron mantener su puesto. "Es más, al otro día de que le conté a mi jefe me llamaron de Recursos Humanos. Fui a la reunión con los números en la mesa (pensando que lo iban a echar)", compartió. A pesar de su temor inicial, se sorprendió gratamente cuando le pidieron que siguiera trabajando. Esta oportunidad fue fundamental para él, aunque decidió dejar su participación en la radio por las mañanas para descansar más, siguiendo el consejo de su médico, continúa con sus proyectos periodísticos.

Cuál es la condición actual de Emiliano Pinsón



En cuanto a su condición médica, Pinsón detalló: "El jueves fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico. Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un Parkinson que tiene un inconveniente: no está muy bien estudiado porque varía en su desarrollo. Mi problema es en el cerebelo y no es operable. No se puede llegar hasta ahí. Es una atrofia sistémica. Mis músculos de todo el cuerpo se van atrofiando. No es ELA. Yo no estoy teniendo fuerza, cada vez menos. Es muy invasivo".