Los argumentos de la IM para defender que los ómnibus vayan por la superficie en 18 de Julio: semáforos de "primer nivel" y 20 cruces con "onda verde"

La reforma del transporte que el gobierno y las intendencias proyectan para el área metropolitana tiene como uno de sus focos agilizar el tránsito en 18 de Julio . La principal avenida del Centro tendrá una modificación estructural -con una segregación en el medio de la calzada para que pasen ómnibus- y cambios en las normas de circulación .

Durante una charla con militantes frenteamplistas este lunes en una sede del sector Seregnistas , el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, dijo que el objetivo es “limitar el transporte privado” para “darle la prioridad al ómnibus”.

La avenida reducirá sus carriles para el transporte particular . Entre el Obelisco y Ejido, habrá un carril para circular en cada sentido. Desde Ejido hasta Plaza Independencia habrá un carril de salida de Ciudad Vieja y ninguno de entrada. El tránsito de ingreso se deberá desviar, por ejemplo, por Colonia.

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Además, se reducirá la velocidad de circulación : “Vamos a disponer que el transporte privado para 18 de Julio esté limitado a vehículos con cierta velocidad, preferentemente 'calles 30', que tienen un máximo de 30 kilómetros por hora . Además, el pavimento de las calles no te va a permitir transitar a altísima velocidad”, contó Benítez en la charla presenciada por El Observador.

Otro de los cambios que “tiene previsto” implementar la IM será la prohibición de doblar a la izquierda para ingresar a la avenida. ¿Por qué? “Cuando cruzas, tenés que ir viendo si dobla o no dobla un auto. Si eliminas los giros a la izquierda, el semáforo (la roja para 18 de Julio) se convierte en el tiempo que el peatón demora en cruzar. Normalmente el tiempo que el peatón demora en cruzar es mucho menor del tiempo que requiere un semáforo cuando además se habilitan los giros”, explicó Benítez.

Acompañando este punto, Benítez adelantó que se van a “ampliar significativamente los tiempos de verde” para los vehículos que circulen por 18 de Julio en la mayoría de los cruces.

Actualmente, indicó, “la priorización semafórica de 18 de julio es más o menos mitad y mitad”, con “un poquito más” de tiempo en verde para quienes circulan por la avenida.

Benítez separó en dos grupos a las 29 calles que atraviesan la avenida, entre las nueve “arterias” y las 20 calles “subsidiarias”.

Las nueve arterias, donde además circula transporte público, son Andés, Paraguay, Río Negro, Ejido, Yaguarón, Minas, Magallanes, Eduardo Acevedo y Fernández Crespo.

“Las otras 20 son calles que sí, tienen tránsito particular, pero perfectamente se puede planificar una onda verde más importante en esos cruces”, adelantó.

Semáforos de primer mundo

Actualmente, trasladarse desde Plaza Independencia a Tres Cruces por 18 de Julio en hora pico demanda 22 minutos. Según los primeros estudios que había encomendado el Ministerio de Transporte, este tiempo con ómnibus BRT por superficie bajaría a 16 minutos, pero la IM está confiado en reducirlo a 11.

Según Benítez, esto es posible por “una serie de detalles” que la IM plantea para “mejorar los tiempos calculados en los estudios”.

El principal se refiere a una “semaforización más eficiente”, que en los estudios no estaba “considerada”.

“Hoy en día existen tecnologías que convierten los semáforos en sensores, no en los relojes como uno está acostumbrado, donde se le da cierta prioridad a una calle por sobre la otra ajustando el tiempo de verde. Acá nosotros tenemos la capacidad de instalar lo mejor que hay en el mundo en materia de semaforización”, adelantó.

Incluso dio un paso más, ejemplificando lo que pasa en “algún lugar del mundo”. “Lo que se hace, operativamente, es darle un slot (franja de tiempo) a cada ómnibus, un tiempo para recorrer el punto A y el punto B. Y esos slot se van subdividiendo. Si el ómnibus viene retrasado, se le da más verde para que pueda llegar a tiempo. El ómnibus tiene la prioridad absoluta. Vamos a precisar cosas de ese estilo”, indicó.

Si bien Benítez dijo que estos cambios para los semáforos no estaban considerados en los cálculos de los estudios realizados por el Ministerio de Transporte para 18 de Julio, aseguró que la “semaforización de primer nivel del mundo” estará en “los 50 km del troncal”, que incluye el eje 8 de Octubre - Camino Maldonado y Avenida Italia - Giannattasio.

Cortes, marchas y accidentes

Según una de las consultorías que fueron elaboradas a pedido del gobierno, en 18 de Julio hay 134 interferencias por año, entre paros, marchas y accidentes.

¿Qué pasará en esos casos con los BRT? El director de Movilidad de la IM aclaró que el 70% de las interferencias se “resuelven” fuera del carril central de los ómnibus, por lo que no generarían inconvenientes para el traslado de los buses.

“¿Te queda un pool de interferencias a resolver? Sí, te queda un pool de interferencias a resolver. Ahí hay que ver si esas interferencias implican obstruir el carril central de buses. No necesariamente una interferencia por una concentración, por un accidente, lo implica”, explicó.

Una participante de la charla le consultó qué ocurriría en la Marcha del Silencio de cada 20 de mayo. “¿La dejás entre los BRT y con la gente al lado? Se pierde la naturaleza”, cuestionó.

El jerarca aclaró que “no se van a mover” esas marchas: “El 20 de mayo es el 20 de mayo, ni siquiera vamos a sugerir moverla”.

Para ese tipo de interferencias se establecerá un “plan de desvíos razonable”, donde el BRT circulará por calles paralelas. “Se desvían, puede ser en Fernández Crespo, puede ser en la anterior, para ingresar a Ciudad Vieja toman Avenida Uruguay y para salir Soriano. Se mantiene el servicio, no se interrumpe”.