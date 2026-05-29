Uso de móviles oficiales, acoso laboral y traslados: sindicato de la Republicana denuncia irregularidades y se reúne con Interior

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.G.R.) informó que presentó ante la Dirección Nacional de Asuntos Internos del Ministerio del Interior una serie de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades ocurridas en distintas dependencias de la fuerza, que ahora deberán ser analizadas por las autoridades competentes.

Según comunicó el sindicato, una de las denuncias refiere al supuesto uso irregular de vehículos oficiales por parte de un oficial de la Regional Norte con asiento en la Base Salto de la Guardia Republicana .

Días antes de formalizar la denuncia, el pasado 23 de mayo , el sindicato publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó la actuación del alférez Miguel Conti . En la publicación, afirman que el oficial había sancionado a un policía por " evidenciar falta de adecuación al régimen disciplinario " mientras, según sostuvo la organización, utilizaba un vehículo oficial para fines personales.

INAU pidió información de urgencia a dirección de Salto tras denuncia del sindicato por "presuntas irregularidades y eventual nepotismo"

" El uso de recursos públicos con fines personales no debe naturalizarse ni quedar impune. Mientras tanto, muchos policías deben movilizarse por sus medios, haciendo kilómetros para cumplir con el servicio", había expresado el sindicato en ese entonces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniPolgr/status/2058271054603194491&partner=&hide_thread=false Descontrol en la Regional Norte de la Guardia Republicana.



El Alférez Conti sancionó a un policía por evidenciar falta de adecuación al régimen disciplinario y omitiendo lo que corresponde para el uso y administración de vehículos oficiales del Ministerio del Interior.… pic.twitter.com/maZopAnQRp — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) May 23, 2026

La organización también presentó otras dos denuncias relacionadas con situaciones registradas en la Dirección I durante el desarrollo de un curso de Caballería. De acuerdo con el planteo sindical, una de ellas está vinculada a una posible omisión funcional y la otra a presuntos hechos de acoso laboral.

En el mismo comunicado, UNI.POL.G.R. señaló cuestionamientos hacia la conducción de esa unidad por la aplicación de sanciones vinculadas a tareas que considera ajenas a la función policial, como el mantenimiento y carpido de terrenos.

El presidente del sindicato, Carlos Piedra, dijo a El Observador que la organización ha mantenido una postura de control frente a posibles arbitrariedades dentro de la institución, aunque destacó que el diálogo con las autoridades también permitió alcanzar soluciones para distintos funcionarios.

Como ejemplo, señaló que gestiones realizadas por el sindicato derivaron en que la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y autoridades del Ministerio del Interior contemplaran situaciones personales y familiares de dos funcionarias policiales, habilitando sus respectivos pases en comisión a sus departamentos de origen.

La organización destacó además que participó en intercambios sobre aspectos operativos vinculados a espectáculos públicos y privados, así como a la seguridad en el fútbol profesional.

Reunión con el Ministerio

El gremio informó que el próximo 3 de junio una delegación de su directiva mantendrá una reunión con la comisión del Ministerio del Interior encargada de recibir a las organizaciones sindicales. El ámbito está integrado por asesores jurídicos y es encabezado por el subdirector de Secretaría General, Rubén Amato.

Entre los planteos que llevará el sindicato figura la situación de los efectivos de la Guardia Republicana que residen en el norte del país y trabajan en Montevideo bajo el régimen de una semana de trabajo por una semana libre.

Según explicó la organización, la reciente unificación de los relevos los días viernes provocará una mayor concentración de funcionarios en las terminales de transporte, tanto para viajar hacia la capital como hacia el interior.

Por ese motivo, el sindicato impulsará la compra de dos ómnibus destinados al traslado del personal, tomando como referencia el sistema que actualmente utilizan funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

A juicio de UNI.POL.G.R., la medida permitiría reducir inasistencias y retrasos, mejorar la calidad de vida de los funcionarios y fortalecer las condiciones para el cumplimiento de los servicios policiales.

Piedra señaló además que, pese a las diferencias que mantiene con el Ministerio del Interior por un sumario administrativo iniciado en su contra por expresiones realizadas durante su actividad sindical, la organización mantiene su disposición al diálogo y a la presentación de propuestas para mejorar las condiciones laborales y operativas de los efectivos.