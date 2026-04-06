Reforma de transporte en Canelones: Legnani anunció terminal en El Pinar, corredor por Giannattasio y cambios para "alimentar" nuevos troncales

La reforma del transporte metropolitano también tendrá un fuerte impacto en Canelones, con una terminal en El Pinar , un corredor por el cantero central de avenida Giannattasio y cambios en el sistema departamental para “alimentar” los nuevos troncales , según explicó el intendente del departamento canario, Francisco Legnani .

Aunque el debate público se ha centrado en Montevideo —especialmente en la discusión sobre el túnel en 18 de Julio—, el proyecto impulsado por el gobierno nacional incluye varias líneas de acción, entre ellas una transformación del transporte en el área metropolitana.

El plan prevé dos líneas principales que convergerán en el intercambiador subterráneo de Tres Cruces y continuarán por 18 de Julio hacia Ciudad Vieja. La Línea A unirá Tres Cruces con Zonamerica, mientras que la Línea B llegará hasta El Pinar, atravesando Avenida Italia y Giannattasio.

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En ese contexto, y en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12), Legnani destacó el impacto del corredor este-oeste: “ Por el eje Avenida Italia-Giannattasio ingresan solamente en ómnibus 16.000 personas por día a Montevideo, y eso hay que sumarle los vehículos ”.

Además, subrayó el alcance del proyecto: “La obra va a dar trabajo a 2.500 personas, que va a darle calidad de vida a una cantidad de vecinos del área metropolitana”.

Terminal en El Pinar y nuevo esquema de trasbordos

Uno de los puntos clave será la construcción de una terminal en El Pinar para el sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT). “Requiere un espacio de 30.000 metros cuadrados. Tenemos un predio visto para ello”, indicó el intendente.

La lógica del sistema implicará cambios en los recorridos actuales. “Los canarios podrán llegar en ómnibus suburbanos hasta ahí y enganchar con el BRT”, explicó.

En paralelo, la Intendencia de Canelones trabaja “con las empresas de transporte locales para alimentar el corredor de avenida Giannattasio”.

Qué pasará con los servicios actuales

Legnani aseguró que la reforma no eliminará los servicios existentes de mayor alcance. “Habrá ómnibus interdepartamentales que seguirán saliendo. Y habrá ómnibus que seguirán llegando a Río Branco, que se va a seguir usando. Los ómnibus que vienen de las rutas 1, 5 y 6 van a seguir llegando a Río Branco”, afirmó.

En cuanto a los viajes hacia destinos como La Floresta, los usuarios podrán optar entre el servicio directo o combinar el BRT hasta El Pinar y luego continuar en otro ómnibus.

El otro troncal, aunque ubicado en Montevideo, también tendrá incidencia en Canelones. “El otro troncal va hasta Zonamerica, donde trabajan 7.400 personas, y 3.100 son de Canelones”, señaló Legnani, quien agregó que se trabajará en mejorar la conexión hacia ese polo.

Finalmente, el intendente indicó que el cronograma prevé avanzar de forma simultánea en los distintos componentes del sistema. “Las obras van a ir todas en paralelo. El objetivo es tener los pliegos prontos en estos meses y en 2027 arrancar la obra”, sostuvo, en línea con la meta del gobierno de que la reforma esté operativa en 2029.