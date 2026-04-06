Rige doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y "puntualmente severas": los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una doble alerta amarilla y naranja por tormentas "puntualmente fuertes y/o severas" y lluvias "abundantes" que afectan a distintos departamentos al norte del Río Negro.

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Las advertencias meteorológicas, que fueron actualizadas a las 12:40, volverán a ser revisadas a las 15:00 o "ante cambios significativos".

Según explicó Meteorología, la alertas obedecen a una " depresión atmosférica " que comienza a afectar el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

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En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas " se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes ".

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Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Durazno : La Paloma.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Salto: Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Piedra Sola y San Gregorio de Polanco.

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.