Rige doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y "puntualmente severas": los detalles
En zonas de alerta "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", según Inumet
6 de abril de 2026 12:46 hs
Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes Camilo dos Santos
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta amarilla y naranja por tormentas "puntualmente fuertes y/o severas" y lluvias "abundantes" que afectan a distintos departamentos al norte del Río Negro.
Las advertencias meteorológicas, que fueron actualizadas a las 12:40, volverán a ser revisadas a las 15:00 o "ante cambios significativos".
Según explicó Meteorología, la alertas obedecen a una "depresión atmosférica" que comienza a afectar el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.
En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
Durazno : La Paloma.
Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Salto: Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Piedra Sola y San Gregorio de Polanco.
Principales localidades afectadas por la alerta naranja:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Paysandú: Tambores.
Rivera: todo el departamento.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.