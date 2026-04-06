Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes" y ciclón extratropical desde esta tarde: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera vientos sostenidos y lluvias abundantes en distintos puntos del país

6 de abril de 2026 11:20 hs
Captura de pantalla 2026-04-06 111931
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" a partir de la tarde de este lunes 6 de abril.

Según el organismo oficial del tiempo, desde la tarde de hoy y hasta la mañana del miércoles 8 de abril se prevén precipitaciones "abundantes" y tormentas "fuertes" que obedecen al ingreso de una "depresión atmosférica" desde la zona Norte que se extenderá progresivamente a todo el país.

En tal sentido, Meteorología espera que hoy los acumulados en el Norte ronden los 60 y 90 milímetros en 24 horas, aunque advierte que podrían ser "puntualmente superiores".

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de abril

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 5 de abril

Desde la madrugada del martes, en tanto, los valores en el Noreste, centro-sur y Este del país podrían alcanzar hasta 100 milímetros en 24 horas y también pueden llegar a ser "puntualmente superiores".

El martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional "generando vientos sostenidos del sector sur, con valores de entre 40 y 60 kilómetros en la hora (km/h)", aunque las rachas pueden llegar a ser de hasta 90 km/h y "puntualmente superiores".

"Las zonas más afectadas serán las del suroeste, centro-sur y este", agrega Inumet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2041153996509876421&partner=&hide_thread=false
Embed

Este lunes Metsul anunció que una fuerte variabilidad térmica marcará la semana en Uruguay, con calor, lluvias y descensos de temperatura en pocos días.

El martes ingresará un frente frío asociado a un ciclón en Uruguay, que provocará tormentas y un quiebre térmico tras una jornada calurosa.

Luego, hacia el miércoles, una masa de aire frío traerá temperaturas más agradables, aunque sin frío intenso, en un escenario típico del otoño con cambios rápidos.

Las más leídas

Uruguay 1-1 Paraguay: la selección sub 17 empató otra vez en el Sudamericano que llevará a siete países al Mundial; mirá el gol de Thiago Mora

La orfandad blanca y el desafío del tándem Ojeda-Bordaberry: ¿quién se queda con el alma de la oposición?

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Accidente fatal en Montevideo: un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector en el Centro

Temas

Inumet tormentas fuertes Ciclón extratropical

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos