Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes" y ciclón extratropical desde esta tarde: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" a partir de la tarde de este lunes 6 de abril.

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Según el organismo oficial del tiempo, desde la tarde de hoy y hasta la mañana del miércoles 8 de abril se prevén precipitaciones "abundantes" y tormentas "fuertes" que obedecen al ingreso de una " depresión atmosférica " desde la zona Norte que se extenderá progresivamente a todo el país.

En tal sentido, Meteorología espera que hoy los acumulados en el Norte ronden los 60 y 90 milímetros en 24 horas , aunque advierte que podrían ser " puntualmente superiores ".

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Desde la madrugada del martes, en tanto, los valores en el Noreste, centro-sur y Este del país podrían alcanzar hasta 100 milímetros en 24 horas y también pueden llegar a ser "puntualmente superiores".

El martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio nacional "generando vientos sostenidos del sector sur, con valores de entre 40 y 60 kilómetros en la hora (km/h)", aunque las rachas pueden llegar a ser de hasta 90 km/h y "puntualmente superiores".

"Las zonas más afectadas serán las del suroeste, centro-sur y este", agrega Inumet.

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Este lunes Metsul anunció que una fuerte variabilidad térmica marcará la semana en Uruguay, con calor, lluvias y descensos de temperatura en pocos días.

El martes ingresará un frente frío asociado a un ciclón en Uruguay, que provocará tormentas y un quiebre térmico tras una jornada calurosa.

Luego, hacia el miércoles, una masa de aire frío traerá temperaturas más agradables, aunque sin frío intenso, en un escenario típico del otoño con cambios rápidos.