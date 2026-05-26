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"Anticuado", "con ideas del siglo XII" y "un auténtico desastre": duros conceptos contra Marcelo Bielsa de Javier Clemente al recordar su paso por Athletic de Bilbao

“No tenía ni puñetera idea de que el Atlético jugaba a la contra, entonces nos metieron tres”, dijo el DT español sobre Bielsa y la final de la Europa League 2011/12

26 de mayo de 2026 10:11 hs

Duros conceptos contra Marcelo Bielsa de Javier Clemente 

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, fue blanco de críticas por parte de un colega español, Javier Clemente, quien recordó el paso del argentino por Athletic de Bilbao en dos temporadas entre 2011 y 2013.

Clemente, que hizo toda su carrera como jugador en dicho equipo y que luego fue DT de varios clubes y de la selección de España, cuestionó al rosarino y su pasó por los vascos.

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Bielsa en el Bilbao
Bielsa en el Bilbao

“El Athletic tuvo una primera época con Bielsa que fue bonita. La primera temporada fue bonita en cuanto a juego, pero un entrenador anticuado, en el siglo XII, con unos conceptos de juego del siglo XII, y que tenía un equipo que era mucho mejor que el mío, o tan bueno como el mío”.

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“Era un equipo campeón”, agregó Clemente a SER Deportivos Bilbao.

“Y llegó a dos finales, que una la regaló al Atleti de Madrid, porque no tenía ni puñetera idea de que el Atlético jugaba a la contra, entonces nos metieron tres. Pues bueno, pues te pueden meter tres o te pueden meter seis”, agregó, recordando la final de la Europa League 2011/12, a la que los vascos llegaban tras 35 años, y que ganaron los colchoneros por 3-0.

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Javier Clemente

Javier Clemente

En esa temporada, Athletic también llegó a la final de la Copa del Rey y perdió por 3-0 ante Barcelona.

“O sea, un equipo que podía haber vuelto a ser campeón, y Bielsa, una persona que yo le deseo lo mejor, pero que entrene en el extranjero”, agregó Clemente.

“Pero que en el Athletic, con los jugadores que teníamos en esa época del Athletic, fue un auténtico desastre. Era un Athletic campeón”, sostuvo el entrenador, quien señaló: “Si el Athletic quiere bajar a Segunda, que lo fiche".

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Bielsa cuando dirigió a Athletico Bilbao

Bielsa cuando dirigió a Athletico Bilbao

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