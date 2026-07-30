Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 31 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este viernes una jornada marcada por la inestabilidad en gran parte del país , con lluvias, tormentas y vientos intensos , además de rachas que podrán alcanzar entre 60 y 70 km/h , e incluso superar esos valores en forma puntual durante las tormentas.

El escenario coincide con las proyecciones del instituto meteorológico brasileño Metsul , que advirtió que una nueva ola de tormentas comenzará a afectar a Uruguay desde la tarde del viernes con el ingreso de un frente frío por el suroeste del país. Según el organismo, el principal riesgo estará asociado a los vientos fuertes , más que a los acumulados de lluvia.

Además, Inumet emitió un aviso especial en el que advierte que desde la tarde del viernes 31 de julio y hasta la noche del sábado 1° de agosto se desarrollará un episodio de tormentas fuertes, puntualmente severas , que afectará inicialmente al litoral oeste y se desplazará gradualmente hacia el noreste durante el sábado.

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Según el organismo, durante el evento se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 60 milímetros , aunque en algunos puntos podrán registrarse valores superiores. En las zonas afectadas también podrán producirse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos .

Qué prevé Metsul

El meteorólogo Luiz Fernando Nachtigall, de Metsul, explicó que el episodio de inestabilidad comenzará durante la tarde y la noche del viernes sobre la provincia de Buenos Aires y evolucionará rápidamente hacia Uruguay con el avance de un frente frío impulsado por una masa de aire frío y un sistema de baja presión.

El instituto señaló que, debido al rápido desplazamiento del sistema, la principal amenaza serán las ráfagas de viento, que podrían provocar caída de árboles y columnas, voladuras de techos y cortes de energía eléctrica, mientras que las precipitaciones serán, en general, de corta duración.

Metsul agregó que, aunque el escenario más severo se concentrará en el sur de Brasil, no descarta fenómenos localmente intensos durante el pasaje del frente frío, con tormentas fuertes, granizo y actividad eléctrica en la región del Río de la Plata.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y vientos del noreste de entre 30 y 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de tiempo ventoso. El viento rotará del noreste al noroeste, con velocidades de entre 30 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, que podrán ser más intensas durante las tormentas.

Este

En el este del país se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con tiempo ventoso y vientos del noreste de entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá el viento fuerte, mientras que Inumet prevé la probable formación de tormentas aisladas, aunque con períodos de cielo algo nuboso.

Oeste

Para el oeste se anuncian temperaturas de entre 11 °C y 27 °C.

La región será la primera en recibir el ingreso del fenómeno advertido por Inumet. Desde la mañana habrá precipitaciones y tormentas, acompañadas por vientos del noreste de entre 30 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, que podrán intensificarse durante los fenómenos tormentosos.

En la tarde y la noche continuarán las lluvias y tormentas, aunque con mejoras temporarias. El viento rotará hacia el oeste durante la noche y las rachas podrán alcanzar los 60 km/h, con valores superiores en forma puntual asociados a las tormentas.

Norte

El norte registrará las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con probables tormentas aisladas y condiciones ventosas.

Durante la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos del noreste y norte de entre 30 y 50 km/h y rachas de 60 a 70 km/h, además de rachas muy fuertes en las zonas afectadas por tormentas.