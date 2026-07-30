Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 30 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 30 de julio una jornada con nubosidad variable en todo el país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y un incremento del viento del noreste hacia la tarde y la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 °C en Montevideo y los 22 °C en el norte.

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La capital tendrá una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste entre 20 y 30 km/h.

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En la tarde y noche se espera un cielo algo nuboso con períodos de nubosidad. El viento del noreste aumentará su intensidad y alcanzará entre 30 y 50 km/h.

Este

En el este del país se pronostica una mínima de 3 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, además de nieblas y neblinas. El viento rotará del sureste al noreste con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso con períodos de nubosidad. El viento del noreste se intensificará hasta los 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 40 km/h.

En la segunda mitad del día persistirá la nubosidad variable, con viento del noreste de entre 30 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

El norte registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 9 °C y una máxima de 22 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblinas. El viento del sector este soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, mientras que el viento del noreste se mantendrá entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.