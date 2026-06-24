Llamado laboral de la Intendencia de Canelones para administrativos: pide secundaria completa y paga más de $44 mil

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para conformar registros de aspirantes a desempeñar funciones como oficinista II en distintas dependencias del gobierno departamental.
El cargo tiene una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración nominal de $44.593 mensuales, correspondiente al grado "Ad" del escalafón administrativo, además de los beneficios sociales establecidos.
Cuáles son los requisitos para postularse
El llamado tiene como requisito excluyente contar con educación media superior completa (Secundaria o equivalente).
Además, los postulantes deberán acreditar manejo básico de herramientas informáticas y capacidad para operar una computadora.
Según las bases, cada aspirante podrá inscribirse a uno solo de los 32 registros disponibles, distribuidos en diferentes localidades del departamento.
Entre los destinos previstos se encuentran Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Juanicó, Aguas Corrientes, Las Piedras y La Paz, entre otros.
Qué tareas realizará el personal seleccionado
Las personas que integren los registros de aspirantes podrán desempeñar tareas administrativas vinculadas a la atención al público, gestión documental y apoyo a distintas oficinas del gobierno departamental.
Entre las principales funciones figuran:
- Atención a usuarios internos y externos.
- Redacción de oficios, informes, notas y correspondencia.
- Registro de información en formularios, planillas y sistemas.
- Gestión, archivo y actualización de expedientes.
- Ingreso y extracción de datos en plataformas informáticas.
- Elaboración de citaciones, certificados y órdenes de compra.
- Control de vencimientos y plazos administrativos.
- Recepción y verificación de documentación.
Las bases del llamado incluyen el detalle completo de responsabilidades y tareas asociadas al cargo.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo
Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal de la Intendencia de Canelones.
El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta las 15:30 del próximo 6 de julio.
Quienes deseen participar deberán presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas en las bases del llamado.