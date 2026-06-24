Llamado laboral de la Intendencia de Canelones para administrativos: pide secundaria completa y paga más de $44 mil

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para conformar registros de aspirantes a desempeñar funciones como oficinista II en distintas dependencias del gobierno departamental.

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El cargo tiene una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración nominal de $44.593 mensuales , correspondiente al grado "Ad" del escalafón administrativo, además de los beneficios sociales establecidos.

El llamado tiene como requisito excluyente contar con educación media superior completa (Secundaria o equivalente) .

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Además, los postulantes deberán acreditar manejo básico de herramientas informáticas y capacidad para operar una computadora.

Según las bases, cada aspirante podrá inscribirse a uno solo de los 32 registros disponibles, distribuidos en diferentes localidades del departamento.

Entre los destinos previstos se encuentran Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Juanicó, Aguas Corrientes, Las Piedras y La Paz, entre otros.

Qué tareas realizará el personal seleccionado

Las personas que integren los registros de aspirantes podrán desempeñar tareas administrativas vinculadas a la atención al público, gestión documental y apoyo a distintas oficinas del gobierno departamental.

Entre las principales funciones figuran:

Atención a usuarios internos y externos.

Redacción de oficios, informes, notas y correspondencia.

Registro de información en formularios, planillas y sistemas.

Gestión, archivo y actualización de expedientes.

Ingreso y extracción de datos en plataformas informáticas.

Elaboración de citaciones, certificados y órdenes de compra.

Control de vencimientos y plazos administrativos.

Recepción y verificación de documentación.

Las bases del llamado incluyen el detalle completo de responsabilidades y tareas asociadas al cargo.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal de la Intendencia de Canelones.

El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta las 15:30 del próximo 6 de julio.

Quienes deseen participar deberán presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas en las bases del llamado.