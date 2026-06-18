Tablas de posiciones y goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la primera fecha de todos los grupos y lo que se viene en la segunda etapa

Una media de 3,1 goles por partido dejó hasta este miércoles la primera jornada de la fase de doce grupos del primer Mundial jugado con selecciones de 48 países y al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi emerge con líder con un triplete.
En la carrera por la consagración como máximo goleador de la edición 23 del torneo corren de momento con dos dianas el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland; y a este grupo selecto se han sumado con sorpresa el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.
Tabla de goleadores:
Las goleadas más abultadas las infligieron Alemania a Curazao por 7-1 en el Grupo E, Suecia por 5-1 a Túnez en el F, Estados Unidos por 4-1 a Paraguay en el D, así como Noruega por 1-4 a Irak en el I.
El único partido que terminó sin goles hasta hoy fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde.
La primera de las tres jornadas de la fase de grupos dejó tres expulsiones, todas en un solo partido, el inaugural, jugado en el estadio Azteca el 11 de junio. Las tarjetas rojas fueron para los sudafricanos Sphephelo 'Yaya' Sithole y Themba Zwane, así como el mexicano César Montes, ya en tiempo añadido.
Tablas de posiciones:
Así quedó el panorama de los doce grupos y queda dispuesta la segunda jornada a partir de este jueves:
Grupo A
México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.
- Segunda jornada
18.06 R.Checa - Sudáfrica
18.06 México - Corea del Sur
Grupo B
Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.
- Segunda jornada
18.06 Canadá - Catar
18.06 Suiza - Bosnia y Herzegovina
Grupo C
Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.
- Segunda jornada
19.06 Escocia - Marruecos
19.06 Brasil - Haití
Grupo D
Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.
- Segunda jornada
19.06 Estados Unidos - Australia
19.06 Turquía - Paraguay
Grupo E
Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.
- Segunda jornada
20.06 Alemania - Costa de Marfil
20.06 Ecuador - Curazao
Grupo F
Suecia vapuleó por 5-1 a Túnez y Países Bajos cedió un empate 2-2 a Japón.
- Segunda jornada:
20.06 Países Bajos - Suecia
20.06 Túnez - Japón
Grupo G
Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.
- Segunda jornada
21.06 Bélgica - Irán
21.06 Nueva Zelanda - Egipto
Grupo H
Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.
- Segunda jornada
21.06 España - Arabia Saudí
21.06 Uruguay - Cabo Verde
Grupo I
Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.
- Segunda jornada
22.06 Francia - Irak
22.06 Noruega - Senegal
Grupo J
Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.
- Segunda jornada
22.06 Argentina - Austria
22.06 Jordania - Argelia
Grupo K
En el último partido de la primera jornada de la fase de grupos Colombia ganó por 1-3 a Uzbekistán, mientras Portugal y Repúbica Democrática del Congo igualaron 1-1
- Segunda jornada
23.06 Portugal - Uzbekistán
23.06 Colombia - RDC
Grupo L
Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2 a Croacia y comparte el liderato con Ghana, que venció por 1-0 a Panamá.
- Segunda jornada
23.06 Inglaterra - Ghana
23.06 Panamá - Croacia