Tablas de posiciones y goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la primera fecha de todos los grupos y lo que se viene en la segunda etapa

Una media de 3,1 goles por partido dejó hasta este miércoles la primera jornada de la fase de doce grupos del primer Mundial jugado con selecciones de 48 países y al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi emerge con líder con un triplete.

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En la carrera por la consagración como máximo goleador de la edición 23 del torneo corren de momento con dos dianas el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland ; y a este grupo selecto se han sumado con sorpresa el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.

Las goleadas más abultadas las infligieron Alemania a Curazao por 7-1 en el Grupo E, Suecia por 5-1 a Túnez en el F, Estados Unidos por 4-1 a Paraguay en el D, así como Noruega por 1-4 a Irak en el I.

El único partido que terminó sin goles hasta hoy fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde.

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La primera de las tres jornadas de la fase de grupos dejó tres expulsiones, todas en un solo partido, el inaugural, jugado en el estadio Azteca el 11 de junio. Las tarjetas rojas fueron para los sudafricanos Sphephelo 'Yaya' Sithole y Themba Zwane, así como el mexicano César Montes, ya en tiempo añadido.

Tablas de posiciones:

Así quedó el panorama de los doce grupos y queda dispuesta la segunda jornada a partir de este jueves:

Grupo A

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.

- Segunda jornada

18.06 R.Checa - Sudáfrica

18.06 México - Corea del Sur

Grupo B

Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.

- Segunda jornada

18.06 Canadá - Catar

18.06 Suiza - Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.

- Segunda jornada

19.06 Escocia - Marruecos

19.06 Brasil - Haití

Grupo D

Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.

- Segunda jornada

19.06 Estados Unidos - Australia

19.06 Turquía - Paraguay

Grupo E

Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.

- Segunda jornada

20.06 Alemania - Costa de Marfil

20.06 Ecuador - Curazao

Grupo F

Suecia vapuleó por 5-1 a Túnez y Países Bajos cedió un empate 2-2 a Japón.

- Segunda jornada:

20.06 Países Bajos - Suecia

20.06 Túnez - Japón

Grupo G

Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.

- Segunda jornada

21.06 Bélgica - Irán

21.06 Nueva Zelanda - Egipto

Grupo H

Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.

- Segunda jornada

21.06 España - Arabia Saudí

21.06 Uruguay - Cabo Verde

Grupo I

Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.

- Segunda jornada

22.06 Francia - Irak

22.06 Noruega - Senegal

Grupo J

Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.

- Segunda jornada

22.06 Argentina - Austria

22.06 Jordania - Argelia

Grupo K

En el último partido de la primera jornada de la fase de grupos Colombia ganó por 1-3 a Uzbekistán, mientras Portugal y Repúbica Democrática del Congo igualaron 1-1

- Segunda jornada

23.06 Portugal - Uzbekistán

23.06 Colombia - RDC

Grupo L

Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2 a Croacia y comparte el liderato con Ghana, que venció por 1-0 a Panamá.

- Segunda jornada

23.06 Inglaterra - Ghana

23.06 Panamá - Croacia