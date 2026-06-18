Mundial 2026: Qué es "la maldición de la estatua de Rocky" que preocupa a Brasil

La llamada "maldición de la estatua de Rocky" volvió a cobrar protagonismo durante el Mundial 2026 tras la derrota de Ecuador frente a Costa de Marfil en Filadelfia. Horas antes del partido, varios hinchas ecuatorianos colocaron una camiseta sobre la famosa escultura de Rocky Balboa, un gesto que para muchos locales está asociado con la "mala suerte".
La superstición es una de las historias más populares del deporte filadelfiano y sostiene que los equipos visitantes que visten la obra con sus colores terminan perdiendo sus partidos.
¿Cómo nació la maldición de la estatua de Rocky?
La estatua de Rocky Balboa es uno de los principales símbolos turísticos de Filadelfia. Fue creada para la película "Rocky III" y, con el paso de los años, se convirtió en un lugar de peregrinación para fanáticos del deporte y del cine.
La leyenda comenzó a tomar fuerza durante distintos encuentros de la NFL. En varias ocasiones, aficionados de equipos rivales colocaron camisetas y banderas sobre la emblemática figura antes de enfrentar a los Philadelphia Eagles. Después de esas intervenciones, los visitantes terminaron derrotados, alimentando la creencia de que la estatua estaba "protegida".
¿Ecuador nueva víctima de la maldición de la estatua de Rocky?
La derrota de Ecuador por 1-0 ante Costa de Marfil en el debut de la Copa Mundial FIFA 2026 reactivó la historia. Las imágenes de la camiseta ecuatoriana sobre la estatua se viralizaron rápidamente y numerosos usuarios recordaron la supuesta maldición.
Incluso organismos turísticos de Pensilvania se sumaron al fenómeno con publicaciones en tono humorístico, recomendando a los aficionados internacionales que admiren la escultura, pero que eviten vestirla con los colores de sus selecciones.
"Innumerables equipos de fútbol americano (es decir, de American Football, no de Fútbol; misma maldición, distinto deporte) han vestido a la estatua de Rocky con sus colores y luego han terminado perdiendo. Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no", cerró la misiva.