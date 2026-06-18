Mundial 2026: Qué es "la maldición de la estatua de Rocky" que preocupa a Brasil

La llamada "maldición de la estatua de Rocky" volvió a cobrar protagonismo durante el Mundial 2026 tras la derrota de Ecuador frente a Costa de Marfil en Filadelfia . Horas antes del partido, varios hinchas ecuatorianos colocaron una camiseta sobre la famosa escultura de Rocky Balboa , un gesto que para muchos locales está asociado con la "mala suerte".

La superstición es una de las historias más populares del deporte filadelfiano y sostiene que los equipos visitantes que visten la obra con sus colores terminan perdiendo sus partidos.

La estatua de Rocky Balboa es uno de los principales símbolos turísticos de Filadelfia . Fue creada para la película "Rocky III" y, con el paso de los años, se convirtió en un lugar de peregrinación para fanáticos del deporte y del cine.

La leyenda comenzó a tomar fuerza durante distintos encuentros de la NFL . En varias ocasiones, aficionados de equipos rivales colocaron camisetas y banderas sobre la emblemática figura antes de enfrentar a los Philadelphia Eagles. Después de esas intervenciones, los visitantes terminaron derrotados, alimentando la creencia de que la estatua estaba "protegida".

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¿Ecuador nueva víctima de la maldición de la estatua de Rocky?

La derrota de Ecuador por 1-0 ante Costa de Marfil en el debut de la Copa Mundial FIFA 2026 reactivó la historia. Las imágenes de la camiseta ecuatoriana sobre la estatua se viralizaron rápidamente y numerosos usuarios recordaron la supuesta maldición.

Incluso organismos turísticos de Pensilvania se sumaron al fenómeno con publicaciones en tono humorístico, recomendando a los aficionados internacionales que admiren la escultura, pero que eviten vestirla con los colores de sus selecciones.

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"Innumerables equipos de fútbol americano (es decir, de American Football, no de Fútbol; misma maldición, distinto deporte) han vestido a la estatua de Rocky con sus colores y luego han terminado perdiendo. Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no", cerró la misiva.