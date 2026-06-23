Colombia vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Colombia enfrentará este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará consolidar su racha positiva tras imponerse 3 a 1 ante Uzbekistán.

️ ¡Qué este ritmo retumbe en todo el estadio! ✨️



¡Vamos Colombia! ⚽#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/loZ4eVs9He — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 23, 2026

"Todavía no se la he dicho a los jugadores, pero no tengo ninguna duda de cuál será nuestro once inicial", anticipó el entrenador argentino en conferencia de prensa.