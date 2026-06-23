Colombia vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Colombia enfrentará este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará consolidar su racha positiva tras imponerse 3 a 1 ante Uzbekistán.
"Todavía no se la he dicho a los jugadores, pero no tengo ninguna duda de cuál será nuestro once inicial", anticipó el entrenador argentino en conferencia de prensa.
Dónde ver Colombia vs. RD Congo: transmisión EN VIVO
El partido entre Colombia vs. Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy martes 23 de junio desde las 23 horas (hora Uruguay) en el estadio de Guadalajara.
Colombia vs. RD Congo
- Hora: 23 horas
- Estadio: Guadalajara
- Árbitro: Maurizio Mariani
- Transmisión EN VIVO: Dsports
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy martes 23 de junio y a qué hora?
- 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J (hora Uruguay) FINALIZADO
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K (hora Uruguay) FINALIZADO
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L (hora Uruguay) FINALIZADO
- 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L (hora Uruguay)
- 23:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K (hora Uruguay)