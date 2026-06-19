Los próximos pasos de la reforma del transporte: el "diseño conceptual" y la prisa por empezar las obras en Tres Cruces

El gobierno nacional y las intendencias de Montevideo y Canelones están ansiosos por iniciar la reforma del transporte , la principal obra pública prevista para el quinquenio. Quizá por eso el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se apresuró este martes y en entrevista con radio Montecarlo aseguró que ya se había definido la empresa que realizará el diseño conceptual de la megaobra. Esa decisión aún no está tomada, pero se concretará en el “muy corto plazo”, dado que "restan detalles" , confirmaron a El Observador tres integrantes de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM).

La ASTM está integrada por representantes de los ministerios de Economía y Transporte y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José. En conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la agencia será la encargada de definir qué empresa es contratada para este primer paso. El banco es quien financia esta consultoría, a partir de su línea de crédito de hasta US$ 500 millones que fue aprobada el año pasado para la megaobra.

Según supo El Observador, “varias empresas nacionales e internacionales” especialistas en “temas de transporte y obra pública” se presentaron al llamado, que evaluará el proyecto técnico, la experiencia en trabajos similares, la propuesta económica y los plazos para la entrega de cada informe.

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El dibujo de la obra, a grandes rasgos, ya se conoce. Serán dos troncales por donde correrán los ómnibus BRT para alrededor de 200 pasajeros con alta frecuencia y velocidad. Uno irá desde la Plaza Independencia hasta El Pinar (por Avenida Italia y Giannattasio) y otro desde Plaza Independencia hasta Zonamérica (por 8 de Octubre y Camino Maldonado). En 18 de Julio, tal como se informó meses atrás, no habrá un túnel, sino que será por la superficie. En Tres Cruces, en la zona de la plaza de la Bandera , habrá un intercambiador con dos niveles subterráneos por donde pasarán todos los ómnibus.

Las paradas estarán a unas cuadras de distancia y serán cerradas, debiendo adquirir los pasajes antes de subir a la unidad.

El único punto clave que aún no está definido es qué ocurrirá en la Ciudad Vieja: si los BRT ingresarán al casco histórico o si serán otros vehículos de menor dimensión.

Ahora, ¿qué es un diseño conceptual?

Es el “paso previo” al proyecto ejecutivo, explicó María Eugenia González, coordinadora del Gabinete Territorial de la Intendencia de Canelones y una de las dos representantes canarias en la ASTM.

Por ejemplo, se definirá cuántas paradas tendrá el recorrido, dónde estarán ubicadas y “con qué aspectos del territorio convivirán”.

Justo Onandi, coordinador institucional de la IM y otro de los integrantes de la ASTM, enumeró otros aspectos técnicos que se conocerán a partir de este diseño: “La reforma incluye varios pasos a nivel. Este diseño, por ejemplo, va a determinar si el pase a desnivel de Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia debe estar por Luis Alberto de Herrera o Avenida Italia. También si debe tener la parada incluida o no. Tenemos un montón de giros en arterias que hay que ver si se pueden mantener, también la cantidad de carriles que tendrá cada avenida”.

El diseño conceptual finalizará en un plazo de cuatro a cinco meses.

Sin embargo, la agencia sabe que debe “avanzar pronto” con la obra de mayor envergadura y mayor dificultad: el intercambiador de Tres Cruces, por lo que se requirió en el llamado la presentación de "entregables" en plazos más breves -el primero a los 30 o 45 días-, para avanzar más rápidamente en el intercambiador.

“En definitiva, si tenemos definido que va a ir un intercambiador en la zona de Tres Cruces, lo que necesitamos es pronto avanzar con eso y no tener que esperar al final (de la consultoría)”, dijo Onandi.

"Claramente la obra en Tres Cruces es la que tiene mayor complejidad. En esto todos los integrantes de la agencia estamos de acuerdo: debe tener desde el inicio la contemplación de esa complejidad", sumó González.

La intención del gobierno es hacer el diseño conceptual, el proyecto ejecutivo y las primeras licitaciones este año. Se realizarán varios llamados de manera simultánea, con el objetivo de comenzar las obras en varios puntos del área metropolitana a comienzos de 2027.

El gerente general del shopping Tres Cruces, Marcelo Lombardi, aclaró a El Observador que, si bien las obras van a generar "dificultad en el tránsito", de "ninguna manera" se deberá cerrar el centro comercial durante la construcción del intercambiador. Además, destacó el "muy buen diálogo" con las autoridades de gobierno para este proyecto que va a "beneficiar a los pasajeros".

¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema? La meta la marcó el presidente Yamandú Orsi durante su discurso de marzo ante la Asamblea General: en 2029.