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El ex Nacional y figura en el Racing de Sayago campeón del Torneo Apertura que continuará su carrera en el fútbol argentino

"Te graduaste como campeón, y quedarás por siempre en la historia y el corazón de todos", lo despidieron desde Racing

7 de julio de 2026 11:21 hs
Felipe Cairus&nbsp;

Felipe Cairus 

Foto: Gastón Britos/FocoUy

Racing de Sayago, el flamante campeón del Torneo Apertura de la Primera división del fútbol uruguayo, perdió a una de sus principales figuras que continuará su carrera en el campeonato argentino.

Se trata de Felipe Cairus, el volante central con pasado en Nacional que firmó con Godoy Cruz, el equipo de Mendoza que ya lo presentó en sus redes sociales.

Felipe Cairus

Felipe Cairus

“¡BIENVENIDO FELIPE! Felipe Cairus estampó la firma y se convirtió en nuevo jugador de Godoy Cruz. El volante llega tras su último paso por Racing Club de Montevideo. ¡Vamos uruguayo!”, señalaron los bodegueros en sus redes sociales.

El mediocampista de 26 año oriundo de Dolores, Soriano, hizo inferiores en Albion, desde donde pasó a las formativas de Nacional, con un préstamo a Rentistas.

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En los tricolores jugó 20 partidos entre 2022 y 2024, hasta que quedó libre.

Felipe Cairús, jugador de Nacional

Felipe Cairús, jugador de Nacional

En 2025 lo fichó la SAD de Racing, donde comenzó a sumar minutos hasta ser en este 2026 uno de los pilares en el equipo de Cristian Chambian que ganó el Apertura.

La despedida de Racing

La SAD de Racing despidió a su volante, al igual que varios compañeros.

"Llegaste y te metiste en el corazón de los cerveceros gracias a tu entrega, fútbol, y encima, goles. Por si fuera poco, te graduaste como campeón, y quedarás por siempre en la historia y el corazón de todos. GRACIAS, FELI", señalaron.

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