Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Mundo / ASTRONOMÍA

VIDEO | Las impresionantes auroras polares que dejó la primera tormenta solar extrema en 20 años

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) clasificó el evento como una "tormenta geomagnética de nivel G5", la categoría más alta de su escala.

11 de junio de 2026 9:31 hs
Auroras polares en la&nbsp;Base Antártica Permanente Belgrano II

Auroras polares en la Base Antártica Permanente Belgrano II

Alejandro Gangui (X)

La Tierra fue impactada por la tormenta geomagnética más intensa en más de dos décadas, un fenómeno que generó impresionantes auroras visibles en regiones donde habitualmente no se observan y que mantuvo en alerta a científicos y operadores de infraestructura tecnológica en distintos países.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) clasificó el evento como una "tormenta geomagnética de nivel G5", la categoría más alta de su escala. Se trata de la primera solar "extrema" desde octubre de 2003, cuando una serie de erupciones solares provocaron interrupciones en sistemas eléctricos y de comunicaciones.

Auroras

El fenómeno fue causado por múltiples eyecciones de masa coronal (CME), enormes expulsiones de plasma y campos magnéticos desde la superficie del Sol que viajaron en dirección a la Tierra. Al interactuar con el campo magnético terrestre, desencadenaron una intensa actividad geomagnética.

Más noticias

Heracles, el niño payador, le dedicó a Yamandú Orsi un recitado para agradecerle por la iluminación en una cancha infantil de Lavalleja

VIDEO | Mundial 2026: así es el "Ojos en el Cielo", el escudo encargado de cazar drones y disparar las alertas de seguridad

Auroras visibles en latitudes inusuales

image

Uno de los efectos más llamativos de la tormenta fue la aparición de auroras boreales y australes en lugares donde rara vez pueden observarse. Las luces coloreadas iluminaron los cielos de gran parte de América del Norte, Europa y Oceanía, mientras que también se reportaron avistamientos en zonas del sur de Argentina y Chile.

Las auroras se producen cuando partículas cargadas provenientes del Sol chocan con gases de la atmósfera terrestre. Durante eventos extremos como este, el fenómeno puede extenderse mucho más allá de las regiones cercanas a los polos.

Además del espectáculo visual, las tormentas solares extremas pueden afectar satélites, sistemas de navegación GPS, comunicaciones por radio y redes eléctricas. Por ese motivo, agencias espaciales y organismos meteorológicos monitorearon de cerca la evolución del fenómeno durante todo el fin de semana.

image

Aunque no se registraron daños de gran magnitud, algunos servicios satelitales experimentaron alteraciones temporales debido al incremento de la actividad geomagnética.

Las más leídas

Condenaron a trabajadora que prestaba servicios en el BROU por sacar un préstamo a nombre de un cliente

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

Un equipo de periodistas uruguayos dijo que tuvo que pagar una coima en el aeropuerto de Cancún para pasar y cubrir el Mundial 2026: "No sabés lo que fue"

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026 por televisión y streaming? Fixture, horario y canales de cada partido

Temas

video

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos