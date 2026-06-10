VIDEO | Mundial 2026: así es el "Ojos en el Cielo", el escudo encargado de cazar drones y disparar las alertas de seguridad

A horas del inicio del Mundial 2026 , las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá pusieron en marcha uno de los dispositivos de seguridad aérea más ambiciosos de la historia del deporte. Se trata de "Ojos en el Cielo" (Eyes in the Sky), una red tecnológica diseñada para detectar, rastrear e identificar drones que ingresen de manera no autorizada en las inmediaciones de estadios, centros de entrenamiento y zonas de hinchas.

El operativo volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de un video compartido por la Policía de Renton , en el estado de Washington , donde se observa parte del equipamiento utilizado para monitorear el espacio aéreo durante el desarrollo de la Copa del Mundo .

La amenaza de los drones se convirtió en una de las principales preocupaciones para los organizadores del Mundial 2026 . A diferencia de los controles tradicionales en tierra, estos dispositivos pueden sobrevolar perímetros de seguridad y acceder rápidamente a zonas restringidas.

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Por ese motivo, las fuerzas de los tres países anfitriones desplegaron una red de sensores capaces de detectar señales de radiofrecuencia emitidas por drones comerciales. Una vez identificado un aparato en vuelo, el sistema puede determinar su trayectoria, ubicación y, en muchos casos, el punto desde donde está siendo operado.

Ojos en el Cielo Renton Police Dept. @RentonpdWA

La tecnología combina antenas, radares, cámaras y software de inteligencia artificial que trabajan en tiempo real. Cuando se detecta una intrusión, se activa una alerta para los centros de comando y las fuerzas de seguridad reciben información inmediata sobre la posible amenaza.

El objetivo principal del "Ojos en el Cielo" no es derribar drones sobre áreas con gran concentración de público, sino identificarlos antes de que representen un riesgo.

La prioridad del sistema "Ojos en el Cielo" es localizar al operador del drone y evaluar el nivel de amenaza.

En los casos considerados peligrosos, las agencias federales podrán tomar el control del aparato, obligarlo a aterrizar o neutralizarlo de forma segura. También existen sistemas capaces de interceptar drones mediante redes especiales o bloquear sus comunicaciones.

Las autoridades estadounidenses consideran que un dron de bajo costo puede recorrer varios kilómetros en pocos minutos y llegar a un estadio antes de ser detectado visualmente, por lo que la anticipación resulta clave para evitar incidentes.

image Mundial FIFA 2026

Además de los estadios, la red de monitoreo cubrirá hoteles de selecciones, centros de entrenamiento, fan zones y rutas de traslado de equipos y delegaciones. El objetivo es detectar cualquier aparato sospechoso antes de que represente un riesgo para jugadores, espectadores o autoridades.