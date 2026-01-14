Startup uruguaya Zapia suma un nuevo fallo positivo contra Meta por estar en WhatsApp

Un segundo fallo jurídico favoreció a la startup uruguaya Zapia y afectó a Meta. Esta vez fue en Brasil: el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) ordenó que WhatsApp, la app de la que Meta es dueña, deje en pausa la política que impedía a empresas de inteligencia artificial de terceros usar la herramienta de mensajería como chatbots de propósito general.

Todo empezó cuando en octubre la empresa creada por Mark Zuckerberg resolviera impedir, desde el 15 de enero de 2026, que herramientas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Zapia y Luzia, entre otras, operen dentro de WhatsApp para brindar funciones comparables a las de su propio asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación, Meta AI.

CADE ordenó frenar esa regla de manera preventiva y abrir una investigación para definir si la medida es anti-competitiva. En su comunicado, el organismo afirmó que ve "indicios de violaciones al orden económico". "El objetivo es preservar las condiciones competitivas actuales y asegurar la eficacia de la investigación", señaló en un comunicado.

El regulador brasileño dijo que buscará determinar si "existen posibles prácticas anticompetitivas excluyentes derivadas de la aplicación de los nuevos términos de WhatsApp" y si pueden terminar favoreciendo de manera indebida a Meta AI frente a otros chatbots.

Un punto clave: Meta no bloquea que una empresa arme su propio bot para atender clientes dentro de WhatsApp. Lo que cambia con estos términos es que, según lo informado, proveedores externos que ofrecen chatbots de propósito general como producto para el público ya no podrían distribuirlos en WhatsApp.

Meta, que no respondió esta medida del organismo brasileño, ha defendido públicamente el cambio de política con un argumento técnico: sostiene que los chatbots de IA están cargando sus servidores para fines que no fueron diseñados. También señaló que quien quiera usar distintos chatbots puede hacerlo fuera de WhatsApp. En la explicación citada cuando se anunciaron los cambios, un portavoz sostuvo que la finalidad del Business API es ayudar a las empresas a dar soporte y enviar actualizaciones, y que el foco de la compañía es apoyar a decenas de miles de negocios que construyen esas experiencias.

El primer fallo fue en Italia

La decisión de Brasil se suma a una medida previa en Italia, donde la autoridad de competencia AGCM ordenó a fines de diciembre que Meta suspenda ciertos términos contractuales por considerar que podían excluir a chatbots rivales de Meta AI. Esa intervención se dio dentro de una investigación por presunto abuso de posición dominante vinculada a WhatsApp, según información atribuida a The Wall Street Journal.

La AGCM dijo que la conducta analizada parecía capaz de restringir la “producción, el acceso al mercado o el desarrollo técnico” en el mercado de servicios de chatbots de inteligencia artificial, con un posible perjuicio para los consumidores. En términos simples, el regulador planteó que, si se cierran canales de llegada al público, puede haber menos opciones y menos desarrollo.

El texto también menciona que la Unión Europea abrió su propia investigación antimonopolio sobre la política de Meta, y que Italia está en la misma línea. Si la UE concluye que Meta violó sus reglas de competencia, podría imponer una multa de hasta 10% de los ingresos globales de la compañía.

En Italia, además, Meta les comunicó a proveedores de IA que pueden seguir ofreciendo sus chatbots a usuarios italianos incluso después del 15 de enero de 2026, de acuerdo con una notificación a desarrolladores citada por TechCrunch. Este portal reveló que la empresa podría tomar una decisión similar en Brasil luego de la orden de CADE.