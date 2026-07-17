El nuevo hotel de lujo que llegará a Punta del Este con un modelo innovador que permite invertir en residencias

Punta del Este tendrá un nuevo hotel de lujo. GNV Group, a través de su subsidiaria Lyndos Investment S.A.S., confirmó la firma de un acuerdo de gestión hotelera con Hotel Equities para la administración de SLS Punta del Este, el nuevo hotel de la marca SLS de Accor que contará con aproximadamente 80 habitaciones, además de un conjunto de residencias de marca SLS.

La firma del contrato marca un hito clave en el desarrollo del proyecto y confirma el respaldo de un operador internacional con trayectoria en la industria hotelera.

La incorporación de Hotel Equities confirma su rol como responsable de la gestión integral del hotel, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y servicio exigidos por Accor. A través de Ennismore y la marca SLS, Accor continúa involucrada en el proyecto, definiendo los lineamientos de diseño y la experiencia de marca.

Este acuerdo aporta mayor solidez operativa y financiera al desarrollo, respaldada por la trayectoria internacional de Hotel Equities, grupo con amplia experiencia en la administración de hoteles para marcas globales y propietarios independientes.

El alcance de la operación de Hotel Equities no se limita al hotel: la compañía también estará a cargo de un ecosistema gastronómico compuesto por múltiples propuestas —entre ellas, desayunador, restaurante de día, restaurante de noche, rooftop bar, pool bar, espacios para eventos y cócteles, y servicio a la habitación— además del Wellness & Longevity Center del proyecto.

Las marcas de estas propuestas complementarias se anunciarán en los próximos meses, consolidando la primera propuesta de experiencia integral de hospitalidad, gastronomía y bienestar en Punta del Este bajo un mismo operador de trayectoria internacional.

"Este acuerdo representa un paso decisivo para SLS Punta del Este: sumamos a un operador con la experiencia y los estándares necesarios para garantizar un producto de nivel internacional", señaló Alejandro Ginevra, presidente de GNV

“SLS Punta del Este representa una oportunidad excepcional para introducir una propuesta de hospitalidad de lujo verdaderamente diferenciada en uno de los destinos más reconocidos de América Latina. Estamos orgullosos de asociarnos con GNV Group y con la marca SLS para desarrollar una operación que combine excelencia hotelera, experiencias gastronómicas memorables y un programa de residencias de nivel internacional”, señaló Juan Corvinos, Presidente de Hotel Equities Caribe y América Latina.

El programa de residencias y renta: cómo funcionará

Como parte del acuerdo, Hotel Equities pondrá en marcha un Rental Program de participación voluntaria, pensado para los propietarios que deseen generar ingresos con su unidad en los momentos en que no la estén utilizando. Se trata de un modelo consolidado en destinos de hospitalidad de lujo de Estados Unidos, el Caribe y Europa, que llega a Punta del Este con una estructura formal y profesional, un primer hito para el mercado local.

La experiencia de Hotel Equities en modelos de hospitalidad integrados —que incluyen hoteles con residencias de marca y programas de renta gestionados profesionalmente— aportará una operación orientada a optimizar tanto la experiencia de propietarios y huéspedes como el valor del activo a largo plazo.

¿Por qué invertir en una residencia con servicios de hotel?

SLS Punta del Este ofrece a sus propietarios una forma de vivir y de invertir que combina el confort de un hogar propio con los servicios y el respaldo de un hotel internacional: