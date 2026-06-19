"Estos sonidos alteran el sueño" y sus vibraciones "pueden provocar fatiga": vecinos del Parque Roosevelt en contra de carpa para eventos

Los vecinos de Ciudad de la Costa alertaron a los legisladores de la Comisión de Ambiente de Diputados por las consecuencias que podría tener a nivel ambiental , así como para la calidad de vida de los residentes , la instalación de un centro de eventos llamado Sitio —una carpa para espectáculos con capacidad para más de cinco mil personas— que se instalará en el Parque Roosevelt.

La carpa estaba ubicada anteriormente en el Velódromo Municipal , pero tras quejas de vecinos la Intendencia de Montevideo (IM) decidió no renovarle el permiso a la carpa y devolverle al espacio una "vocación deportiva, recreativa y cultural", tal como informó a El Observador semanas atrás el director de Desarrollo Municipal de la intendencia capitalina, Claudio Visillac .

Ahora son los vecinos de Ciudad de la Costa los que se oponen a la instalación de esta carpa y por esta razón llegaron al Parlamento para intentar que legisladores intercedan en el asunto , ante la falta de respuestas que dicen haber obtenido por parte de la Intendencia de Canelones.

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Una delegación que se presentó como parte de la Asociación de Vecinos de Ciudad de la Costa-Parque Roosevelt (y que incluyó entre sus representantes a la legisladora suplente por el Partido Nacional, Inés Monzillo, de Canelones) concurrió a la Comisión de Ambiente para explicar en qué radica la preocupación por la instalación de Sitio, que ganó una licitación de la intendencia canaria para instalarse en una parte del parque.

"Queremos que la Intendencia de Canelones dé explicaciones con respecto a cómo se están otorgando los permisos y si están realmente avalados por estudios de impacto ambiental, que sospechamos —porque los hemos pedido y nunca nos los han devuelto— que no están hechos", sostuvo en la comisión Rosario Fagúndez, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del martes pasado.

Fagúndez describió al parque como el "pulmón más grande que tiene la zona metropolitana y el Uruguay" y por eso pidió cuidarlo.

Otra vecina, Silvia Silveira, expuso sobre el impacto ambiental de un emprendimiento de este tipo instalado en el parque, similar al que ya hubo años atrás llamado Landia.

"No es lo mismo lo que hoy se vive con reducidas cantidades de público que con los primeros espectáculos, con el ruido, las luces de los autos, las personas. Todo eso modifica la fauna del entorno. En cuanto a los suelos, el tránsito peatonal y vehicular afectará la absorción del agua", sostuvo la vecina.

Ernestina Fontes, otra vecina que concurrió al Parlamento, sostuvo que "hoy la mayor preocupación" de los vecinos es la instalación de la carpa Sitio, que ya estuvo en Montevideo y "fracasó", por lo que dijo que los vecinos creen que "tampoco tendrá éxito en esa zona".

La mujer mencionó en la comisión que hubo una reunión entre autoridades de la intendencia y de la empresa donde a los vecinos se les respondió que "no había tal estudio realizado" ni por el gobierno departamental ni por los promotores de Sitio, según dijo en la sesión.

"Quedaron más dudas que certezas sobre los impactos acumulativos de estos proyectos en el ecosistema del parque".

Ante la pregunta de cómo se mitigarán los sonidos de la carpa que superaran determinados decibles, Fontes dijo que la respuesta que habían obtenido era que se haría "a prueba y error".

"Gente con experiencia nos ha comentado que estos sonidos alteran el sueño; los sonidos agudos alteran las células del oído y causan daño en el sueño; los sonidos graves que son muy difíciles de sostener después de los 65 decibeles no se pueden controlar, generan vibraciones que pueden provocar fatiga", señaló.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir advirtió a los vecinos que el reclamo, por tratarse de un asunto departamental, no entraba dentro de las competencias de la comisión, pero los legisladores votaron enviar la versión taquigráfica a las autoridades canarias.

Este viernes, en tanto, se celebrará el primero de los espectáculos de Sitio en el nuevo recinto: será una presentación del DJ sueco Adam Beyer.