Cosse encabezó en Soriano conmemoración por el aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales

Como presidenta en ejercicio por el viaje de Yamandú Orsi a España , Carolina Cosse encabezó la conmemoración del 201.º aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en Soriano.

La presidenta en ejercicio repasó al inicio de su oratoria el proceso previo a la Cruzada Libertadora y destacó que la gesta comenzó antes del desembarco, con reuniones clandestinas, organización de recursos y contactos tanto en Buenos Aires como en la Provincia Oriental .

"La Cruzada Libertadora no fue solo el día que desembarcaron acá, fue los efectos inmediatos y las resoluciones que se tomaron después ", aseveró.

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En este sentido, la exintendenta de Montevideo destacó que la cruzada no solo fue el " acto heroico de desembarcar" , sino también la "organización política, administrativa y militar de la revolución" .

Tras esto, Cosse recordó una frase de José Gervasio Artigas y una proclama de Juan Antonio Lavalleja de 1825, mediante la que convocaba a los compatriotas a unirse a la causa independentista. "Artigas decía entonces: 'Nada es demasiado para evitar ir atrás en la hermosa senda de la libertad'".

"Lavalleja, con un verdadero estilo artiguista, se dirigió a todos los compatriotas y les dijo: 'Compatriotas, vuestros libertadores confían en vuestra cooperación a la honrosa empresa que han principiado. Colocado por voto unánime a la cabeza de estos héroes, yo tengo el honor de deciros en su nombre y en el mío propio que nuestras aspiraciones solo llevan por objeto la felicidad de nuestro país, adquirirle su libertad. Campo Volante, abril de 1825'", expresó sobre el cierre.

En la ceremonia, que tuvo lugar en la mañana de este domingo, participaron el jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo; el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y otras autoridades.

Finalizada la ceremonia protocolar, la presidenta en ejercicio dejó una ofrenda floral al pie de la pirámide que recuerda la Cruzada Libertadora de 1825. Después, presenciaron la actuación de escolares de las escuelas de la Agraciada y de Nueva Palmira.