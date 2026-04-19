Peñarol y una oportunidad de oro: el plan de Diego Aguirre para seguir cerca de la cima del Torneo Apertura este lunes ante Juventud de Las Piedras

El Torneo Apertura cobró una intensidad inesperada este fin de semana, y en Los Aromos el ambiente es de un optimismo renovado. Tras el empate 1-1 de Racing, el líder, ante Defensor Sporting de este sábado, los de Sayago dejaron dos puntos vitales en el camino, abriendo una ventana de oportunidad que Peñarol no pretende desaprovechar.

Este lunes, ante Juventud de Las Piedras, el carbonero tiene la posibilidad de ponerse a tiro: una victoria lo dejaría a solo 2 unidades del liderazgo, transformando la tabla en un escenario de fuego cruzado.

Para Diego Aguirre, el desafío no es solo numérico, sino futbolístico. La reciente caída ante Platense por Copa Libertadores dejó esquirlas, especialmente en la generación de juego, un ítem donde el equipo se vio inconexo y falto de profundidad. Por ello, el técnico trabaja intensamente buscando encontrar cierta fluidez en el mediocampo, después de la tremenda baja de Leonardo Fernández, quien viaja este lunes a España y seguramente sea operado en Madrid.

A pesar de la derrota por Copa Libertadores y según lo que pudo saber Referí, Diego Aguirre parece decidido a sostener la estructura defensiva.

Wayne Rooney, quien había sido muy crítico con Darwin Núñez, ahora lo elogió y dijo que a Liverpool le falta lo que el uruguayo aportaba

Quién es el Dr. Manuel Leyes que atenderá este martes a Leonardo Fernández en Madrid, y seguramente lo opere si se confirman los ligamentos cruzados rotos de su rodilla derecha

20260302 Washington Aguerre celebró el triunfo clásico de Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura Washington Aguerre en Peñarol FOTO: @LigaAUF

La confianza en la zaga es total, y eso sí, vuelve ya de manera definitiva Washington Aguerre al arco -luego de intercambiarse con Sebastián Britos en algunos partidos y de que se encontraba suspendido por dos encuentros que ya pagó por el torneo continental-, escoltado por una línea de cuatro que ya sale de memoria con Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera. La premisa es clara: mantener el orden atrás para permitir que el equipo se suelte en ataque.

En la contención, Eric Remedi es el eje inamovible. La duda del técnico radica en su acompañante: la experiencia de Jesús Trindade o el despliegue de Roberto "Indio" Fernández. De esta elección dependerá el ritmo que Peñarol le imprima a la transición defensa-ataque.

El rompecabezas ofensivo

Donde Diego Aguirre guarda sus cartas con mayor celo es en el último tercio del campo. Dos nombres son "números puestos": el colombiano Luis Angulo, por su capacidad de desequilibrio individual, y Matías Arezo, la principal carta de gol. Sin embargo, el esquema final es la gran incógnita.

Opción A (El doble nueve): La posibilidad de ver a Abel Hernández desde el arranque junto a Arezo seduce al cuerpo técnico. La potencia física de La Joya -a quien le está costando volver luego de tanto tiempo inactivo por lesión- podría fijar a los centrales de Juventud y liberar espacios para las diagonales de sus compañeros.

Opción B (Continuidad): Repetir con Eduardo Darias desde el inicio, como sucedió ante Platense, buscando mayor equilibrio y una banda más cubierta para el retroceso.

Este lunes no solo se juegan 3 puntos; se juega la confirmación de que Peñarol está listo para pelear el Torneo Apertura hasta el final. Con el traspié de Racing, el destino vuelve a estar en manos del equipo de Aguirre, que sabe que en el Estadio Campeón del Siglo -más allá de los últimos ressultados-, la ambición de punta es una obligación histórica.