Gobierno decretó la alerta roja para localidades costeras de Canelones, Maldonado y Rocha ante la llegada del ciclón extratropical

El Poder Ejecutivo emitió un decreto mediante el cual decretó la alerta roja para localidades costeras de Canelones, Maldonado y Rocha . La advertencia abarca zonas desde el arroyo Pando hasta Aguas Dulces , ante la llegada de un ciclón extratropical prevista para las zonas costeras.

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La decisión se toma luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtiera por los vientos muy fuertes y persistentes que podrían configurar un ciclón extratropical en la jornada de este jueves , sobre todo en localidades al sur del Río Negro, especialmente aquellas costeras.

El organismo había advertido que en esas zonas las rachas de viento podrían llegar a los 120 kilómetros por hora.

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Sinae explicó qué implica la alerta roja para zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha y qué pasa con las clases

La alerta roja rige desde las 21:00 de este jueves hasta las 04:00 del viernes.

Localidades principales alcanzadas por la alerta roja

Canelones: Estación Atlántida, Estación La Floresta.

Maldonado: Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solis, San Carlos.

Rocha: 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha.

La alerta roja también abarca a "otras localidades circundantes" de las enumeradas anteriormente.

Qué implica la alerta roja

El decreto del Poder Ejecutivo señala que la alerta roja implica la "limitación de la movilidad".

Mientras dure la alerta, todos los organismos del Estado deberán "suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica indicada, sin afectación de la retribución correspondiente a los funcionarios de dichos organismos".

Las únicas excepciones ante esos casos serán aquellos servicios públicos de cometidos especiales, como la salud, la seguridad o el monitoreo meteorológico.

El decreto también exhorta a la población y a los demás sectores privados a seguir los mismos criterios y las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otra parte, el gobierno convocó para este viernes a la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos a las 11:00 en Torre Ejecutiva. Participarán en esa actividad el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y representantes de varios ministerios. Se espera que allí se evalúe el paso del ciclón extratropical y sus daños.

Es un ámbito donde el Poder Ejecutivo coordina las políticas públicas para la reducción del riesgo y la atención ante emergencias y desastres, según indicó Presidencia de la República.

La alerta de Inumet

Advertencia naranja por Vientos muy fuertes y persistentes

Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes

Se actualizará a las 06:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/ElRY718pMo — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 6, 2026

Pese al decreto de alerta roja del gobierno, en términos meteorológicos el Inumet mantiene para la tarde de este jueves y hasta la madrugada del viernes una alerta de color naranja para esa zona del país.

En este caso, la alerta sí abarca Montevideo y otras zonas de Canelones, Maldonado y Rocha que no están contempladas en el decreto del gobierno.

Según el organismo, se espera en esas localidades vientos sostenidos desde el sur con velcocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora con rachas de entre 90 y 120 kilómetros por hora y "puntualmente superiores".

La alerta rige desde las 18:00 del jueves hasta las 06:00 del viernes.

Localidades afectadas por la alerta de Inumet

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Durazno: Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.