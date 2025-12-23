Copa Africana de Naciones: el festejo de gol que casi termina en una tragedia

El delantero Patson Daka, quien juega en Leicester City de Inglaterra, protagonizó un momento de tensión en la Copa Africana de Naciones 2025 l uego de caer de muy mala forma sobre su cuello durante la celebración de un gol que le dio el empate a Zambia ante Malí.

El incidente, que ocurrió en el tiempo añadido del encuentro disputado en el Estadio Mohamed V de Casablanca en Marruecos, generó la preocupación en todo el público presente, principalmente porque el futbolista quedó tendido en el suelo.

La secuencia que dejó preocupados a todos en un principio, se produjo tras un cabezazo de Daka en el minuto 90+2, que igualó el marcador y permitió a Zambia sumar un punto en el Grupo A.

En medio de la euforia, el delantero de 27 años intentó una voltereta acrobática, pero su brazo cedió y terminó impactando de manera peligrosa sobre su cuello .

Normalmente, Daka suele celebrar sus goles realizando acrobacias, pero nunca le sucedió algo de esta magnitud.

La preocupación se instaló dentro de la cancha luego de que el delantero quedó inmóvil en el piso mientras sus compañeros lo rodeaban y pedían el ingreso de los médicos.

Pese a la tensión que se generó tanto en el estadio como entre el resto de los jugadores, Daka logró reincorporarse y disputar los minutos restantes del partido, mientras Zambia defendía el empate ante un rival que partía como favorito.

De todas maneras, el cuerpo médico le realizará estudios para descartar cualquier lesión.