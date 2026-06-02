"¡Qué increíble Giro de Italia!": el reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana y el "gran agradecimiento" a Uruguay por su apoyo; mirá el video

El equipo XDS Astana celebró a lo grande la buena actuación en el Giro de Italia y tuvo un destaque especial para el uruguayo Thomas Silva , quien hizo historia como primer celeste en dicha prueba y también por ganar una etapa y llevar la malla rosa de líder en dos de ellas.

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En sus redes sociales el equipo kazajo reconoció al pedalista oriundo de Maldonado, una de las revelaciones del Giro, y también destacó a Uruguay por el apoyo.

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

“¡Qué increíble Giro de Italia fue para nuestro ciclista Thomas Silva – ganador de la etapa 2 y titular de Maglia Rosa durante varios días inolvidables!”, señaló Astana en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de la barra de apoyo al uruguayo, quien tuvo el acompañamiento de su padre, su hermano , su pareja y su perro, quien fue protagonista de la carrera.

Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

Thomas Silva superó la etapa reina del Giro de Italia y comienza a cerrar su participación con las últimas etapas; Kuss fue el ganador del viernes en la montaña

Desde el equipo también elogiaron al público celeste que siguió la competencia en Italia y a la distancia. “¡Un gran agradecimiento a Uruguay por el increíble apoyo a lo largo de estas tres semanas!”, señalaron.

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

Astana fue uno de los equipo destacados del Giro, lo que también fue motivo de un posteo.

“Nuestro Giro de Italia en 25 segundos: victorias y caídas, la Maglia Rosa y la lucha en cada etapa, espíritu de equipo y momentos inolvidables. ¡Gracias, @giroditalia! ¡Nos vemos el año que viene!”, señalaron.

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

Thomas Silva fue tercero en la clasificación por puntos del Giro de Italia

El oriundo de Maldonado tuvo un gran comienzo en el Giro de Italia, ganando la segunda etapa, lo que le permitió llevar la malla rosa en la tercera y cuarta etapa, y fue el mejor ciclista latinoamericano en cuanto a registro.

Vale recordar que en la quinta etapa, Thomas Silva terminó en el podio, ya que ocupó el tercer lugar.

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Pero no solo le fue bien allí, sino que fue cuarto en la octava, nuevamente tercero y podio en la duodécima y sexto en la 18a.

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

Silva terminó tercero en la clasificación por puntos en el Giro de Italia 2026.

El francés Paul Magnier fue el ganador en este rubro con 200 puntos, seguido del italiano Jonathan Milan con 153, en tanto que el uruguayo culminó toda la prueba en el tercer lugar con 99 unidades.

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Esta fue una competencia para el mejor recuerdo del ciclismo uruguayo.

Thomas Silva se metió de lleno en la historia con una actuación espectacular para lo que se podía esperar de sus primeros pasos a nivel de la alta competencia.