Antel quiere espectáculos "más populares" en el Antel Arena y no descarta gestionar directamente el espacio

"En ese momento no se conocía ese mundo"

Paz dijo que en el contrato que vence este diciembre, los espectáculos en el Antel Arena se encarecen por cláusulas estipuladas por la gestión actual. "Hay cosas, como por ejemplo que no se permite traer espónsores para los shows que compitan con los que publicitan adentro del estadio, o que se establece que hay cosas que si o si hay que contratar para hacer un espectáculo y que no están actualizadas", comentó.

"Eso pasó porque en aquel momento no se conocía todo ese mundo, entonces era una forma de cubrirse. Creo que el estado puede ganar más plata y ser más popular", cambiando las condiciones del contrato, manejó el jerarca. “El contrato hay que ajustarlo de tal manera que no haya trabas ni cosas que hagan que se recinto, que es hermoso, sea imposible de pagar”, agregó.

Según el director de Antel, 2024 fue "el primer año normal" del Antel Arena luego de la pandemia, y generó entre 2 y 2,5 millones de dólares de ganancia.

"Queremos hacer eventos no tan rentables, pero usarlo mejor y no perder plata. Hoy no podés hacer cosas muy populares porque no ganas dinero, y no queremos poner plata para tener que hacerlos", explicó.