La última foto de Ana Inés Martínez "antes de cambiar el micrófono por la espátula": así se prepara la periodista para su debut en Canal 4

"Del Parque al horno, sin escalas‍. Último partido antes de cambiar el micrófono por la espátula! Por ahora, el fútbol sigue sin público… Menos mal, porque si llego a quemar algo en la carpa, no quiero imaginar los silbidos No me salvaría ni el VAR. Cuenta regresiva para Bake Off", escribió en la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A. Ines Martinez (@inesmartinezok)

Además de Martínez, la competencia de Canal 4 también tendrá la participación del periodista Federico Paz, el comunicador Guillermo Lockhart, el humorista Horacio Rubino, el comediante Pablo Arnoletti, el influencer Rodri Suárez, la actirz y escritora Emilia Díaz y la deportista Lola Moreira, entre otros.

Por otro lado, en los últimos días el certamen cerró la incorporación del segundo nombre para su jurado: se trata de la chef y nutricionista Leticia Copiz, que estará junto a Hugo Soca evaluando a los participantes.