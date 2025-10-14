Dólar
MÚSICA

Jorge Drexler prepara un nuevo álbum, gira internacional y vuelve a Uruguay: ¿cuándo toca en el Antel Arena?

Jorge Drexler se encuentra grabando un nuevo disco y ya anunció la primeras fechas de la gira de presentación de las nuevas canciones

14 de octubre 2025 - 15:50hs
Jorge Drexler

Jorge Drexler volvió al estudio y lo hizo en Uruguay. El cantautor anunció este martes el inicio de una gira regional a partir de abril del próximo año para presentar las nuevas canciones a un público que lo reclama desde el final de la gira de Tinta y Tiempo, que llevó a más de 35 países durante casi 3 años.

Drexler regresará a los escenarios, pero antes volvió a grabar sus canciones. En los últimos días estuvo trabajando en Elefante Blanco, el estudio de sonido de No te va gustar, con la participación de diversos artistas locales que compartieron imágenes y videos del proceso como Facundo Balta, Edu "Pitufo" Lombardo, Falta y Resto, Marcos Da Costa, agrupaciones como la Rueda de Candombe y Nacho Algorta con la Selección Uruguaya Sinfónica.

"Estuvimos grabando el disco nuevo aquí, con todas canciones nuevas que estoy deseando mostrarles y precisamente de eso les venía a hablar. Ya no me podía aguantar más. Vamos a salir de gira finalmente. Hemos estado un tiempo sin girar, lo extrañábamos mucho y tengo giras para anunciarles, sobre todo en el Cono Sur, que son las primeras que vamos a contarles para el año que viene", dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

Drexler anunció entonces conciertos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Primeras fechas anunciadas

La gira de presentación de su nuevo disco comenzará en el Cono Sur y Montevideo será la última ciudad de esta primera etapa que irá desde abril hasta junio de 2026.

"No saben las ganas que tenemos de estar en la carretera. Estoy aquí, feliz y agotado después de muchos días de grabación y contentísimo de contarles esta noticia. Nos vemos en algunas de esas ciudades", dijo.

  • 17 de abril: Buenos Aires (Argentina) - Movistar Arena
  • 25 de abril: Santiago de Chile (Chile) - Movistar Arena
  • 23 de mayo: São Paulo (Brasil) - Espaço Unimed
  • 29 de mayo: Porto Alegre (Brasil) - Araújo Vianna
  • 6 de junio: Montevideo (Uruguay) - Antel Arena

La preventa de entradas comenzará este miércoles 15 a las 12:00 por Tickantel y la venta se abrirá para todo público a partir del viernes al mediodía.

