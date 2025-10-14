¿Se confirmó? Las pistas de Canal 10 sobre el anuncio del primer Gran Hermano Uruguay

Después de meses de rumores, trascendidos y pistas, una de las noticias más pesadas de los últimos tiempos en la televisión uruguaya parece tener su confirmación: Uruguay tendrá su propio Gran Hermano.

La noticia será divulgada este martes en Subrayado , y las pistas que dejó Canal 10 en sus redes sociales son varias. Una de las primeras fue una publicación del director del informativo, Nelson Fernández, donde apuntaba a un "nuevo paso" en la historia del canal.

Más tarde, el canal emitió el primer spot de varios que apuntaban a la revelación de una gran noticia este martes 14 de octubre, y en los últimos días se publicaron varias publicaciones en las redes que terminaron de disipar las dudas.

14 de Octubre @Subrayado @canal10uruguay porque hay que seguir apostando a más https://t.co/5pnDGQgLQk

MEDIOS Ana Inés Martínez debutó en un nuevo programa deportivo, dio detalles de su paso por Bake Off y aseguró que entraría a la casa de Gran Hermano

FÚTBOL URUGUAYO Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista por su gran logro con Paysandú FC; mirá su mensaje

En especial una donde se ve la icónica valija de los participantes del reality en el estudio de Subrayado , y otra publicación de Eliana Dide, que condujo los debates uruguayos de la versión argentina del programa, donde se la veía a ella y a su compañero de piso Agustín Gil con un Golden Ticket y debatiendo sobre una novedad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 10 Uruguay (@canal10uruguay)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 10 Uruguay (@canal10uruguay)

La noticia, según las publicaciones, se informará a partir de las 20.30 en Subrayado.

El camino hasta ahora de Gran Hermano Uruguay

Desde que Gran Hermano volvió a las televisiones de Argentina y Uruguay en 2022, el reality show volvió a consolidarse como un fenómeno mediático en las dos márgenes del Río de la Plata como no pasaba desde que llegó por primera vez al país vecino en 2001.

Ya desde su regreso y hasta su tercera versión, los uruguayos han participado con frecuencia en el reality argentino (y hasta ganaron dos veces).

Pero más allá de los competidores criollos, ya desde 2022 está el rumor de una eventual versión uruguaya del programa, que en los últimos tiempos tomó más cuerpo. En aquel momento, Darío Turovelzky, director general de Paramount en Latinoamérica, dijo al diario El País que la posibilidad de tener una versión uruguaya de Gran Hermano se “estaba explorando”.

En mayo de este año, Alejandro Ripoll, uno de los productores de la versión argentina del programa, pasó por el programa de streaming Ángel Responde, que conduce Ángel de Brito en el canal argentino Bondi. Allí, contó que la actual versión del programa terminará en junio de este año, y que el programa regresará para una cuarta entrega a partir de enero de 2026.

Una vez que esa edición termine, contó que la casa ubicada en Buenos Aires se alquilará a la primera producción uruguaya del programa, como ya pasó en los últimos años con las dos versiones chilenas que se hicieron.

"Va a ser una versión corta", afirmó Ripoll, que contó que si bien el conductor y todo el equipo serán uruguayos, la producción estará a cargo del argentino Marcos Gorbán, productor general del ciclo entre 2001 y 2007.

Ripoll puso como fecha para un posible estreno del Gran Hermano Uruguay el mes de julio de 2026.