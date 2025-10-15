Precaución en Nacional: Lucas Rodríguez está en duda y Pablo Peirano se queda sin opciones en el medio

El volante de Nacional Lucas Rodríguez está en duda para el partido con Miramar Misiones , que se disputará este sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central, tras sufrir un golpe en el encuentro ante Danubio del pasado fin de semana.

El futbolista salió sentido del partido disputado en Jardines del Hipódromo. La sanidad del club descartó un desgarro y marcó que Rodríguez tiene un golpe en la rodilla, confirmaron fuentes del tricolor a Referí.

Rodríguez llegó a Nacional para el Torneo Clausura, y tras un comienzo con pocos minutos se consolidó en el equipo titular tricolor desde la fecha 8 , en el partido ante Liverpool . En los últimos dos encuentros, contra Cerro Largo y Danubio , había completado por primera vez 90 minutos por la Liga AUF Uruguaya.

La lesión del exvolante de Racing profundiza los problemas de Peirano para el armado del medio de la cancha, luego de que Christian Oliva sufriera un desgarro después de completar 90 minutos contra Juventud de Las Piedras en la fecha 9 del Clausura, en un encuentro disputado el pasado 28 de setiembre.

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12) Christian Oliva Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

A principios de setiembre también se desgarró Nicolás Rodríguez, y días después de la lesión de Oliva otros dos jugadores sufrieron la misma lesión: Juan Cruz de los Santos y Matías de los Santos.

Para el partido con Miramar Misiones el entrenador tricolor tiene de forma asegurada para completar el medio a Luciano Boggio, quien durante buena parte del año compartió la zona de volantes con Oliva, y a Agustín dos Santos, que en los últimos partidos fue titular junto a Lucas Rodríguez.

Mauricio Pereyra ha ocupado ese rol en algunas ocasiones durante el año, pero el volante ofensivo de 35 años casi no ha tenido minutos durante el Clausura: solo disputó 53 minutos repartidos en tres encuentros.

Los volantes que se fueron

En el último periodo de pases, que culminó al comienzo del Torneo Clausura, Nacional dejó ir a varios volantes centrales y solo trajo para esa zona a Lucas Rodríguez.

El último cuarto volante que tuvo Nacional y que dejó ir a Racing fue Yonatan Rodríguez, quien el cierre del período de pases y ante la llegada de Lucas Rodríguez, se fue al equipo de Sayago luego de jugar ante Huracán FC por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay el pasado 26 de agosto y tras las primeras cuatro fechas del Clausura.

También dejó salir al volante Jairo Amaro, de 22 años, quien el 11 de julio pasó a préstamo a Danubio, donde ha tenido seis presencias en el Torneo Clausura, con uno de esos partidos como titular y un total de 129 minutos jugados.

Otro de los mediocampistas, de perfil más ofensivo, que cedió el tricolor fue Rodrigo Mederos, de 20 años, quien tuvo prometedoras actuaciones en los partidos de verano y que jugó cuatro encuentros en las primeras seis fechas del Apertura (104 minutos), para luego dejar de ser convocado.

El tricolor también sufrió la baja de Franco Catarozzi, uno de los fichajes a principios de temporada, que rescindió contrato en julio y que reforzó el mediocampo de Liverpool.