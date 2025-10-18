Ronald Araujo se vistió de héroe: ingresó como delantero y marcó el gol agónico del triunfo para Barcelona ante Girona; mirá el video

ESPN

El uruguayo Ronald Araujo fue el gran héroe del Barcelona este sábado al marcar el gol agónico y del triunfo por 2-1 ante el Girona FC, luego de ingresar desde el banco de suplentes en el segundo tiempo y de jugar como delantero centro.

Araújo ingresó al partido en el minuto 82 en lugar de Marc Casadó cuando el partido se encontraba igualado 1-1. El Barcelona no lograba la manera de entrarle al Girona y Hansi Flick, el entrenador del equipo culé, decidió poner a Ronald en la posición de delantero, aprovechando su juego aéreo.

El gol agónico de Ronald Araujo Transitaba el minuto 92 del partido de los cuatro que había agregado el árbitro y llegó el gol agónico del uruguayo: Frenkie de Jong desbordó por el sector derecho, colocó el centro raso al corazón del área y Araujo anticipó a los defensores del Girona y con un gran toque definió al segundo palo para que explote el estadio.

De esta manera, Araújo, quién en este último tiempo fue muy criticado por el público del Barcelona, le otorgó tres puntos fundamentales que lo coloca al cuadro culé, de momento, como único líder de LaLiga española.

