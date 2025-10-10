Dólar
Mientras Uruguay derrotaba a República Dominicana, Darwin Núñez volvió a entrenar en Arabia Saudita tras su lesión

El regreso de Darwin Núñez fue celebrado en su club árabe, ya que retornó luego de semanas de lesión

10 de octubre 2025 - 14:21hs
Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Con un equipo en el que no jugó ningún futbolista titular, la selección uruguaya derrotó este viernes 1-0 a República Dominicana en el primero de los encuentros de esta doble fecha FIFA de octubre en Kuala Lumpur, capital de Malasia, con un golazo de Ignacio Laquintana. Por su parte, Darwin Núñez, uno de los ausentes por lesión, al mismo tiempo comenzó a entrenar nuevamente en Al-Hilal tras su lesión.

El regreso de Darwin Núñez

El delantero Darwin Núñez fue uno de los tantos jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que no pudo viajar a Malasia debido a una lesión.

El futbolista no estuvo en los últimos dos encuentros de su club, Al-Hilal, debido justamente a ese problema.

darwin nuñez
Darwin N&uacute;&ntilde;ez volvi&oacute; a entrenar con Al-Hilal tras su lesi&oacute;n

Darwin Núñez volvió a entrenar con Al-Hilal tras su lesión

Mientras Uruguay derrotaba este viernes a República Dominicana en Malasia, en Arabia Saudita, Darwin Núñez volvía a los entrenamientos con su equipo.

El delantero uruguayo ya se encuentra mejor y será titular en el regreso del torneo que está previsto para dentro de un par de semanas.

Cabe recordar que, como informó Referí, y debido justamente a su lesión, el técnico del equipo, Simone Inzaghi, pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que Darwin Núñez no fuera citado para esta doble fecha FIFA de octubre.

