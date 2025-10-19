Diego Aguirre con las finales entre ceja y ceja: "Lo único que importa en Peñarol es ser campeón", dijo tras la goleada ante Wanderers

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre mira el futuro cercano. Tras la goleada ante Wanderers, el DT aurinegro resaltó el buen segundo tiempo que hizo el equipo, el nivel de Matías Arezo, Maximiliano Silvera y Eric Remedi, y también le apuntó claramente a las finales por la Liga AUF Uruguaya 2025.

"Un partido que nos costó al principio y después creo que fue importante haber hecho el gol antes de terminar el primer tiempo porque encontramos tranquilidad y nos llenó de confianza e hicimos un buen segundo tiempo; es un triunfo importante para seguir arriba y cada vez más cerca del objetivo" , destacó Aguirre en el comienzo de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Campeón del Siglo.

Consultado sobre el hecho de haber iniciado el partido con Matías Arezo y Maximiliano Silvera conformando un doble 9, el DT aurinegro manifestó: "Muy bien los dos, sobre todo el segundo tiempo donde hubo buenas combinaciones y generamos oportunidades, estamos encontrando alternativas y variantes para adelante y pudimos hacer algunas pruebas y en general salió todo bastante bien".

"Estamos bien, tenemos opciones . Hoy no tuvimos a Leo (Fernández, suspendido por acumular cinco amarillas) que va a estar para el próximo partido. Sufrimos bajas importantes, pero estamos con un muy buen plantel para encarar estos pocos partidos que quedan. Hay que ir encontrando los mejores rendimientos y llegar a las definiciones preparados porque si eso pasam va a ser muy duro".

Peñarol perdió por lesiones esta temporada a Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y David Terans y no los tendrá hasta el año próximo. Actualmente se recupera de una lesión Héctor Villalba.

Sobre la gran actuación de Eric Remedi, Aguirre dijo: "Un jugadorazo, nos tiene gratamente sorprendidos. Fuimos a buscar un jugador con mucha jerarquía, que era titular habitual en grande como San Lorenzo, que se adaptó muy bien y da gusto trabajar con él porque tiene muy buen humor, muy buena energía y es muy querido por el grupo. Fue una incorporación tremenda y ojalá lo sigamos disfrutando por mucho tiempo más".

Sobre la posición de Jesús Trindade que este domingo fue titular por el bajo rendimiento que viene mostrando Pedro Milans, la Fiera comentó: "Buscamos variantes para estar preparados para lo que viene y lo utilizamos para manejarlo como posibilidad y no dejar para la definición algunas dudas que tenemos o cosas que se puedan presentar. Tenemos estos partidos para probar y ver rendimientos, lo hizo bien, puede ser lateral o volante y está bueno que haya jugadores que te den más de una alternativa".

"Todos somos conscientes de que queda poco, pero es muchísimo porque lo único que importa en Peñarol es ser campeón y nos estamos preparando para la posibilidad de jugar finales. Vamos a llegar bien, pero es todo muy parejo, ganar el próximo partidos nos va a dejar más cerca, el objetivo es ganar el Clausura y luego meternos de lleno en la o las finales que tengamos que jugar", analizó.

"Al principio nos costaron los primeros 15-20 minutos, estuvimos imprecisos, nos costó meternos en el partido. Luego el equipo se fue soltando y los goles llenándonos de confianza, Leo no se extrañó porque los rendimientos fueron buenos, me voy muy contento porque cada partido te da información y tenemos que llegar preparados a las finales", agregó.

"Tenemos una semana bastante larga para prepararnos y armar el mejor equipo contra Cerro, no tengo claro cómo nos vamos a parar. Arezo y Maxi están en muy buen nivel, Leo es un jugador clave y nos dan muchas posibilidades ofensivas", manifestó Aguirre.

Consultado sobre el inminente fallo que el TAS dará por el reclamo de Nacional para que los tres puntos que les quitaron se los apliquen para el Torneo Intermedio 2026 (que aún no se votó que vaya a disputar el año próximo), el DT de Peñarol dijo: "Esperemos, no tengo nada para decir de eso, que sea lo que sea, nosotros vamos por nuestro camino y estamos preparados para lo que sea".

"Nos ha pasado en muchos partidos que los equipos salen con mucha intensidad muy motivados por enfrentar a Peñarol, son los partidos que más te motivan, jugar contra los grandes, jugar en el Campeón del Siglo. Salen con intensidad, a presionar, a jugársela, y es normal que así sea. El ritmo del partido después se nos va haciendo favorable porque el rival baja la intensidad de presión y nosotros estamos muy bien físicamente y podemos imponer nuestro ritmo y que los partidos sean intensos nos favorece bastante", concluyó.