La espectacular prueba en las alturas, en Piriápolis, y la exhibición de highline que se prepara para este fin de semana; mirá el video

Piriápolis se prepara para tener una exhibición de highline y slackline este fin de semana en las alturas del Argentino Hotel , el emblemático edificio del balneario que tendrá a su fachada como escenario para este deporte extremo.

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En estos días ya hubo ensayos y se pudo ver un adelanto de lo que será esta actividad que se hará entre las atracciones en el marco del Campeonato Uruguayo de Paella.

Felipe Melgar, quien practica este deporte extremo, compartió un video en sus redes.

“Probando cintas para la muestra de highline de este próximo fin de semana. Qué lindo que es ir generando lugares y proyectos nuevos, el slackline y el highline se mueven por Uruguay”.

Felipe Melgar haciendo highline en el Argentino Hotel de Piriápolis

Felipe Melgar haciendo highline en el Argentino Hotel de Piriápolis

¿Qué es el highline y el slackline?

El highline se trata de un deporte extremo que consiste en caminar o hacer trucos sobre una cinta tensada a gran altura, lo que suele hacerse entre acantilados, puentes, o en este caso en la fachada del Argentino Hotel, siempre con arneses y sistemas de seguridad.

Por su altura, genera más adrenalina que el slackline, que consiste en caminar sobre una cinta elástica más baja.

Felipe Melgar haciendo highline en el Argentino Hotel de Piriápolis Felipe Melgar haciendo highline en el Argentino Hotel de Piriápolis

Highline en Uruguay

En contacto con Referí, Felipe Melgar contó que la exhibición se realizará este viernes a las 17:00 y también este sábado por la tarde.

Él forma parte del grupo Slackline Uruguay, que ha practicado este deporte en distintas partes del país.