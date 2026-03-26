Corredores vs ciclistas: el insólito lío en el Cerro San Antonio de Piriápolis entre deportistas que se cruzaron en un sendero en el monte; mirá el video

Un insólito lío se registró en el Cerro San Antonio , uno de los principales atractivos de Piriápolis , entre corredores y ciclistas que se cruzaron en un sendero entre los árboles, mientras unos subían y otros bajaban.

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Para quienes visitan el histórico balneario, subir el San Antonio es uno de los paseos tradicionales, como también es un gran y espectacular desafío para runners y ciclistas que se animan a treparlo por el camino asfaltado de doble vía por el que circula el tránsito.

Reconocidas carreras competitivas, como la tradicional y multitudinaria Doble San Antonio de atletismo, que sube y baja el cerro; o las principales pruebas de ciclismo, como Rutas de América o la Vuelta del Uruguay , han tenido finales de etapa en su cima.

Pero además del camino asfaltado, hay trillos alternativos entre los árboles que suelen ser utilizados por grupos de entrenamiento de trail running , la modalidad de corrida en terrenos agrestes, y también por ciclistas que hacen downhill , una disciplina de bicicleta de montaña que consiste en bajar a alta velocidad y que tiene competencias oficiales en países con montañas.

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Downhill en el Cerro San Antonio:

Embed - Downhill Uruguay, cerro San Antonio, Piriapolis.

Y ese mismo sendero del San Antonio es utilizado tanto por corredores, como por ciclistas de MTB, lo que llevó a que se diera un cruce que pasó a un incidente con insultos y golpes.

Así se pudo ver en un video que publicó Radio FM Cadena del Mar de Maldonado.

En las imágenes se ven como ciclistas que van bajando, advirtiendo de su paso, se cruzan con un grupo de corredores, quienes se apartan a un costado, hasta que uno de ellos golpea a un biker, cayendo ambos.

Lío entre bikers y runners en el Cerro San Antonio Lío entre bikers y runners en el Cerro San Antonio

“Esto es de bicicleta”, le dice el ciclista, a lo que el corredor le responde: “¿Quién dice que es de bicicleta?”.

“Esto no hicieron nada ustedes, yo estoy hace 20 años”, agregó el corredor, mientras el asunto pasaba a mayores y otros de los corredores intentaban poner calma.

“No se puede venir a entrenar acá porque el cerro es de todos”, se escuchó.