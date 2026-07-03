"Episodio similar" a las nevadas en Maldonado y Lavalleja podría ocurrir en "entre lunes y martes", según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros afirmó que un "episodio similar" a las nevadas ocurridas en Maldonado y Lavalleja podría producirse "entre lunes y martes" de la semana que viene . Si bien podría replicarse en otras partes de Uruguay, "la zona más propicia" es en los departamentos donde ya ocurrió.

A raíz de la nevada del jueves a la noche, Cisneros detalló que se trata de un "fenómeno raro, pero no ajeno" a Uruguay. Recordó, por ejemplo, "la nevada más importante en la historia del país" en la década de 1960 .

"No es que se vaya a dar todos los inviernos, pero se ha dado. Estamos ante un cambio climático donde las temperaturas descienden, donde prácticamente habrán notado que las estaciones intermedias están desapareciendo ", contó el meteorólogo entrevistado en el programa Todo un tema del streaming de El Observador.

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"Tenemos cada vez más frecuente el ingreso del aire polar muy poco modificado a lo que se le suma la humedad en la zona de costas, este tipo de eventos van a ser cada vez más frecuentes ", añadió.

El meteorólogo adelantó la presencia de lluvias que se originarán "el domingo de noche y parte del lunes en la zona costera". El martes, en tanto, Cisneros dijo que volverá a "enfriar mucho" y entrará un "pulso de aire polar". "Va a estar muy fría la nube y su recorrido. El martes podríamos tener algún episodio similar", afirmó en relación a las nevadas.

Además de Maldonado y Lavalleja, "no se debe descartar" que en toda la franja costera, desde Colonia hasta Rocha, se den "este tipo de fenómenos" dadas sus características.

Las diferencias entre nieve, agua nieve y graupel

Nieve en el Cerro Catedral de Maldonado Foto: Matías Mederos

Según detalló Cisneros, "la nieve se forma dentro de la nube y al caer no hay nada que la derrita". Que fue lo ocurrido en las sierras de Maldonado y Lavalleja. "Si hay temperaturas elevadas, lo que va a provocar es que esta gota no llegue en forma de copo de nieve, se va derretir en su trayectoria". Además "tiene que haber humedad para que se forme la nube", debido a que "el copo de nieve se forma dentro mismo de la nube".

En cambio, "el granizo chico es lo que muchas veces aparece es la antesala de la nevada, son pequeñas gotas que se unen en un núcleo de condensación y caen en forma de pequeños granos". Algo que fue visto en otros departamentos.

"El graupel es una escarcha débil. Cae agua en forma super enfriada y al acercarse a la Tierra agarra más temperatura, se solidifica y llega en una especie de escarcha. Es un hielo fino que cae", agregó.

Y por último está el agua nieve, que el meteorólogo definió como una "etapa intermedia". "Son copos de nieve que no llegan en esa forma a la superficie. En su trayectoria, por algún fenómeno físico, algunos copos de nieve se transforman en agua. Llega parte líquida y parte en copo de nieve".