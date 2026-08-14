En Argentina informan que Jadson Viera es una opción para asumir como DT de Independiente y ya tuvo una primera reunión

Independiente anunció el pasado jueves que Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador del plantel y, de acuerdo a la información que brindó ESPN Argentina, Jadson Viera , exentrenador de Nacional , es una opción concreta que maneja la dirigencia del club para ser el reemplazo.

El mismo medio informa que Viera, entrenador que ganó el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional venciendo a Peñarol , ya tuvo una primera reunión este viernes en el predio situado en Villa Dominico en Argentina , aunque no está cerrada su llegada. Es una de las opciones que maneja la dirigencia de Independiente.

Luego de la durísima derrota por 4-0 frente a Atlético Tucumán y la eliminación de Independiente en Copa Argentina el pasado miércoles, encuentro en el que debutó el golero uruguayo Santiago Mele , la directiva dio por finalizado el paso de Gustavo Quinteros y ya trabaja para encontrar su reemplazo.

La carrera en la dirección técnica de Jadson empezó como ayudante de campo de Alexander Cacique Medina , a quien acompañó en Nacional (2018), Talleres (2019-2021), Inter de Porto Alegre (2021) y Vélez (2022-2023), en tanto inició su trayectoria como entrenador principal en 2024.

Jadson Viera FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El exdefensor tuvo un gran paso por Boston River, finalizando en el tercer puesto de la Tabla Anual y consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores, y a fines de 2025, asumió en Nacional de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo, tras la salida de Pablo Peirano, y se consagró campeón tras vencer en la final a Peñarol. A comienzos de 2026, sin buenos resultados, el Tricolor cesó a Viera, que cerró su etapa con 4 victorias, 5 igualdades y 3 caídas.

Viera es uno de los nombres que maneja el club argentino junto con Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa y Ricardo Gareca. El nombre de Jadson habría sido acercado por un dirigente cercano a la dirigencia y en esta primera reunión que mantuvo estuvieron presentes el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane.