En Argentina informan que Jadson Viera es una opción para asumir como DT de Independiente y ya tuvo una primera reunión

Independiente anunció el pasado jueves que Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador del plantel y, de acuerdo a la información que brindó ESPN Argentina, Jadson Viera, exentrenador de Nacional, es una opción concreta que maneja la dirigencia del club para ser el reemplazo.
El mismo medio informa que Viera, entrenador que ganó el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional venciendo a Peñarol, ya tuvo una primera reunión este viernes en el predio situado en Villa Dominico en Argentina, aunque no está cerrada su llegada. Es una de las opciones que maneja la dirigencia de Independiente.
Luego de la durísima derrota por 4-0 frente a Atlético Tucumán y la eliminación de Independiente en Copa Argentina el pasado miércoles, encuentro en el que debutó el golero uruguayo Santiago Mele, la directiva dio por finalizado el paso de Gustavo Quinteros y ya trabaja para encontrar su reemplazo.
Jadson Viera, opción concreta para asumir en Independiente
La carrera en la dirección técnica de Jadson empezó como ayudante de campo de Alexander Cacique Medina, a quien acompañó en Nacional (2018), Talleres (2019-2021), Inter de Porto Alegre (2021) y Vélez (2022-2023), en tanto inició su trayectoria como entrenador principal en 2024.
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
El exdefensor tuvo un gran paso por Boston River, finalizando en el tercer puesto de la Tabla Anual y consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores, y a fines de 2025, asumió en Nacional de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo, tras la salida de Pablo Peirano, y se consagró campeón tras vencer en la final a Peñarol. A comienzos de 2026, sin buenos resultados, el Tricolor cesó a Viera, que cerró su etapa con 4 victorias, 5 igualdades y 3 caídas.
Viera es uno de los nombres que maneja el club argentino junto con Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa y Ricardo Gareca. El nombre de Jadson habría sido acercado por un dirigente cercano a la dirigencia y en esta primera reunión que mantuvo estuvieron presentes el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane.