Eficacia pura: Lucas Hernández y el pleno de goles decisivos en Peñarol 2025, siempre para ganar partidos

Peñarol consiguió una victoria trascendente este domingo a la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo al vencer de atrás a Defensor Sporting por 2-1 y de esa manera, se consagró campeón del Torneo Clausura, por lo que al menos consiguió la chance de jugar una semifinal ante Liverpool, ganador del Apertura, para intentar llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

No obstante, aún tiene chances de conseguir la Tabla Anual, ya que puede haber un clásico ante Nacional que defina al ganador de la misma, como informó este domingo Referí.

Para que ello ocurra, el próximo domingo, cuando jueguen a la misma hora, Peñarol deberá vencer a Montevideo City Torque y los tricolores perder en su visita a Defensor Sporting en el Parque Franzini.

Lucas Hernández fue la gran figura de los aurinegros en la victoria contra los violetas, anotando dos verdaderos golazos para darle la victoria.

Los seis goles de Lucas Hernández en 2025

Lucas Hernández no ha tenido demasiados minutos en 2025, debido a que es el suplente del capitán Maximiliano Olivera.

Referí informó este domingo que fue la primera vez en sus dos pasajes por Peñarol, que el lateral izquierdo anotó dos goles en un mismo partido.

En lo que va de este año y con estos dos mencionados, Lucas Hernández llegó a seis anotaciones.

20251102 Lucas Hernández y Javier Méndez Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (4) Lucas Hernández y Javier Méndez Foto: Dante Fernández/Focouy

La particularidad y el hecho muy valorable, es que cada vez que anotó, fue para que Peñarol ganara o diera vuelta partidos.

Así fueron sus goles en 2025:

Fecha 13 del Torneo Apertura: 1 gol ante Cerro que abrió el partido.

Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores: 1 gol ante San Antonio Bulo Bulo para el 2-0 y jugar más tranquilos con el triunfo.

Fecha 1 del Torneo Clausura: 1 gol a Progreso en la hora para ganar.

Octavos de final Copa AUF Uruguay: 1 gol a Liverpool en los minutos de adición para ganar y clasificar a cuartos.

Fecha 14 del Torneo Clausura: 2 goles a Defensor Sporting para dar vuelta el partido, ganar y obtener el Torneo Clausura.