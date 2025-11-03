Eficacia pura: Lucas Hernández y el pleno de goles decisivos en Peñarol 2025, siempre para ganar partidos
El lateral izquierdo aurinegro siempre fue decisivo con sus tantos convertidos en esta temporada
3 de noviembre 2025 - 12:44hs
Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol consiguió una victoria trascendente este domingo a la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo al vencer de atrás a Defensor Sporting por 2-1 y de esa manera, se consagró campeón del Torneo Clausura, por lo que al menos consiguió la chance de jugar una semifinal ante Liverpool, ganador del Apertura, para intentar llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya.
En lo que va de este año y con estos dos mencionados, Lucas Hernández llegó a seis anotaciones.
La particularidad y el hecho muy valorable, es que cada vez que anotó, fue para que Peñarol ganara o diera vuelta partidos.
Así fueron sus goles en 2025:
Fecha 13 del Torneo Apertura: 1 gol ante Cerro que abrió el partido. Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores: 1 gol ante San Antonio Bulo Bulo para el 2-0 y jugar más tranquilos con el triunfo. Fecha 1 del Torneo Clausura: 1 gol a Progreso en la hora para ganar. Octavos de final Copa AUF Uruguay: 1 gol a Liverpool en los minutos de adición para ganar y clasificar a cuartos. Fecha 14 del Torneo Clausura: 2 goles a Defensor Sporting para dar vuelta el partido, ganar y obtener el Torneo Clausura.