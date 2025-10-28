Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Elon Musk lanza la Grokipedia, una alternativa a Wikipedia con artículos generados por la IA de Grok

Bajo su opinión, ya ofrece un servicio "mejor que Wikipedia", una plataforma a la que el directivo ha criticado en ocasiones anteriores.

28 de octubre 2025 - 11:33hs
EuropaPress_7060862_grokipedia

xAI ha lanzado su nuevo servicio Grokipedia, que se presenta como una alternativa de código abierto de Wikipedia y que, actualmente, cuenta con más de 885.000 artículos generados mediante la Inteligencia Artificial (IA) de Grok.

La compañía de IA liderada por el propietario de X, Elon Musk, ha puesto a disposición de los usuarios este repositorio de información de cara a que cualquier persona pueda buscar información de forma sencilla, bajo el objetivo de compartir "la verdad".

En concreto, Musk ha lanzado la versión 0.1 de Grokipedia a nivel global, que se presenta con una interfaz sencilla con una barra de búsqueda en el centro. Así, tras introducir en la barra de búsqueda el tema del que se desea obtener información, se muestran distintos artículos relacionados que han sido generados mediante la IA de Grok.

Más noticias
elon musk es la primera persona en el mundo con un patrimonio neto de 500.000 millones de dolares

Elon Musk es la primera persona en el mundo con un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares

con el respaldo de nvidia, elon musk consigue captar 20.000 millones de dolares para su empresa xai e intensifica la batalla con openai

Con el respaldo de Nvidia, Elon Musk consigue captar 20.000 millones de dólares para su empresa xAI e intensifica la batalla con OpenAI

Por el momento, la Grokipedia cuenta con 885.279 artículos disponibles, que se muestran solo con texto, encabezados, subtítulos y citas. Así, actualmente no dispone de fotos y toda la información ha sido revisada por Grok.

Tal y como ha detallado el propio Musk en una publicación en la red social X, esta es la primera versión de Grokipedia y se irá mejorando en las próximas versiones. Sin embargo, bajo su opinión, ya ofrece un servicio "mejor que Wikipedia", una plataforma a la que el directivo ha criticado en ocasiones anteriores.

En este sentido, la Grokipedia se ha generado con código abierto, por lo que cualquier usuario puede utilizar sus servicios para sus propios proyectos "sin coste alguno", como ha matizado Musk. Además, los artículos se pueden editar y se pueden visualizar los cambios efectuados, aunque por el momento estas opciones no están disponibles para los usuarios.

Igualmente, se ha de tener en cuenta que algunos artículos ofrecen contenido adaptado de la propia plataforma de Wikipedia, ya que se especifica que se ha adaptado con licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Al respecto, se ha pronunciado el portavoz de la Fundación Wikimedia, Lauren Dickinson, en declaraciones a The Verge, quien ha matizado que ya se han realizado "muchos experimentos para crear versiones alternativas de Wikipedia" y que estas iniciativas "no interfieren" con su trabajo ni su misión.

"Al acercarnos a su 25 aniversario, Wikipedia seguirá centrándose en ofrecer conocimiento gratuito y fiable, creado por su dedicada comunidad de voluntarios", ha apostillado Dickinson, al tiempo que ha reflexionado que "incluso Grokipedia necesita Wikipedia para existir".

Europa Press

Temas:

Elon Musk Grok

Seguí leyendo

Las más leídas

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

La fiscal Sandra Fleitas. Archivo
FISCALÍA

La denuncia contra Cardama será investigada por la fiscal Sandra Fleitas, a quien Charles Carrera intentó recusar y que archivó la denuncia falsa contra Orsi

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos