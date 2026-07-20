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Murió Kevin Keegan, el exfutbolista leyenda de Liverpool y de Inglaterra y también entrenador

El doble ganador del Balón de Oro ha fallecido a los 75 años, según informó su familia, que detalló la enfermedad que padecía

20 de julio de 2026 11:44 hs
Kevin Keegan

Kevin Keegan

Foto: AFP

El exfutbolista inglés Kevin Keegan, doble Balón de Oro en 1978 y 1979, ha fallecido víctima de un cáncer a los 75 años, anunció el lunes su familia.

Uno de los mejores atacantes de su generación, Keegan ganó la Copa de Europa con el Liverpool en 1977, además de tres campeonatos de Inglaterra. También representó en 63 ocasiones a los Three Lions, entre 1972 y 1982.

Apodado el "Mighty Mouse", el futbolista fue diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y se sometió a un tratamiento en enero.

"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", anunció la familia del exfutbolista en un comunicado.

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Tras triunfar como jugador Red, se unió al Hamburgo en 1977 y después regresó a Inglaterra con el Southampton y Newcastle.

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas de la historia de nuestro club", reaccionó el Newcastle en la red social X, valorando la "clase mundial" que aportó como jugador y su capacidad para "encender la ciudad" como entrenador.

Como entrenador guió al Newcastle al ascenso a Premier League en 1993 y estableció a las Urracas como uno de los equipos punteros, llegando a terminar en segunda posición en 1996.

También entrenó al Fulham antes de dar el salto a la selección entre 1999 y 2000.

Tras esa experiencia, entrenó al Manchester City durante cuatro años, y terminó su carrera como entrenador con un último breve paso por Newcastle en 2008.

"Kevin, un doble ganador del Balón de Oro, era mucho más que un querido marido, padre y abuelo", destacó su familia que además agradeció al equipo médico su apoyo.

AFP

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