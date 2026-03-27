Paraguay planteará reincorporación plena de Venezuela al Mercosur: estaba suspendida por "cláusula democrática"

Desde el gobierno de Paraguay , que tiene la presidencia pro tempore del Mercosur , afirmaron que plantearán ante los otros socios plenos del bloque -Argentina, Brasil y Uruguay- la reincorporación de Venezuela , suspendida desde 2017 tras la invocación del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático de los países miembros.

El ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme , afirmó este viernes que están "plenamente de acuerdo" con la "reincorporación de Venezuela al Mercosur" y que es algo desde su gobierno plantearán "dentro de la presidencia pro tempore" del bloque comercial. El secretario de Estado dio estas declaraciones en la residencia presidencial del Paraguay .

El Mercosur formado en 1991 por Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 .

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Pero en 2017, el bloque invocó su "cláusula democrática" , es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspender al país caribeño por la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces presidente Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.

Maduro fue capturado a inicios de este año por el Ejército de los Estados Unidos en una operación militar en el país caribeño y enfrentará cargos por terrorismo y narcotráfico en la ciudad de Nueva York. Desde entonces quien era la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió "presidenta encargada" de Venezuela.

Nicolás Maduro Foto: perfil de Truth Social de Donald Trump

El pasado 14 de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su país, Estado asociado al bloque desde 2004, y Venezuela, solicitarán sus incorporaciones plenas al Mercosur.

El bloque latinoamericano firmó en enero pasado un histórico pacto de libre comercio con la Unión Europea que creó un mercado con más de 700 millones de consumidores.

Este pacto empezará a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1° de mayo, luego de su ratificación en los Parlamentos de los países del Mercosur.

Bolivia, que se adhirió en 2015 y atraviesa por un período de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque, también integra el Mercosur.

Con información de EFE.