¿Qué dice el informe de la DEA que relaciona a Uruguay en la red entre Irán y Venezuela?

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detectó una "arquitectura financiera opaca" entre Irán y Venezuela , mediante fondos binacionales, cuentas fiduciarias y bancos corresponsales en jurisdicciones como Uruguay , Panamá , Dubái y Hong Kong .

Así lo indicó un informe oficial al que tuvo acceso el portal Infobae . Según el documento, la estructura servía como canal colaborativo para que Teherán pueda mover partidas y burlar las sanciones internacionales.

"La red canaliza recursos significativos hacia empresas estatales iraníes clave en sectores como la energía y la construcción naval, al tiempo que ayuda a financiar actividades hostiles en Oriente Medio y América", señaló el texto.

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El expediente, basado en aproximadamente 3000 documentos analizados por la DEA , también describe a Venezuela como una plataforma para grupos sancionados, alegando que facilitó el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y la emisión de pasaportes fraudulentos vinculados a organizaciones como Hezbolá y Hamás .

Ante el reporte, el senador del Partido Nacional Javier García presentó el martes un pedido de informes al Banco Central del Uruguay (BCU), con el objetivo de conocer si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a dichos movimientos.

Javier García @JavierGarcia_Uy

"Presentamos este pedido de informes al BCU. Investigación de la DEA difundida en estas horas a nivel internacional, habla de triangulación y lavado de dineros corruptos de Maduro con Irán. Se menciona utilización de banco en UY entre otros países. Recordamos que un avión venezolano/iraní quizo entrar aquí en 2022, lo echamos y terminó detenido y confiscado en Argentina", repasó el legislador en redes sociales.

La sospecha de estructura financiera paralela montada por Caracas ya había sido advertida en diciembre 2025 por el sitio español ABC. Según documentos revisados, miles de millones de dólares había sido encauzados por esta vía construida durante casi dos décadas para ayudar a Irán a eludir las sanciones internacionales.

Los proyectos y fondos vinculados explícitamente sumarían aproximadamente 4690 millones de dólares, a los que se les atribuye un desvío indirecto de 3130 millones de dólares adicionales procedentes de un fondo entre China y Venezuela. El total combinado (7820 millones de dólares) representaría dinero que, según los investigadores, llegó al sistema estatal iraní de forma directa o indirecta.